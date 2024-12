Sentència a la segona part

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana necessitava la victòria per mantenir-se en la segona posició de l’OK Lliga Femenina i la va aconseguir. Va vèncer per 6-2 el Corunya, però no va ser un triomf senzill, com podria deduir-se veient el marcador. L’equip del Pla d’Urgell es va avançar 3-0, va encaixar dos gols en els últims minuts de la primera part i va sentenciar a la segona, en la qual va recuperar l’encert davant la meta de la internacional italiana Verónica Caretta. Després d’aquesta novena jornada segueix líder el Gijón, amb Vila-sana i Palau de Plegamans empatats a punts i el Fraga, quart. Lluís Rodero havia advertit sobre el potencial de l’equip gallec, que compta a les seues files amb la lleidatana Mar Franci, exjugadora del Vila-sana. Per això va sortir disposat a marcar com més aviat millor i amb la idea de pressionar molt amunt. Quan ho va fer va ser un equip insuperable, però quan va flaquejar en aquest aspecte va patir i s’hauria pogut complicar el partit.

Luchi Agudo va avisar amb una rematada a la mitja volta passat el primer minut de joc, però fluix i sense problemes per a la portera visitant. De fet, els primers trets de l’equip lleidatà no van crear perill per a un Corunya que es defensava bé, molt tancat i esperant les seues opcions a la contra.

El club va destinar els diners recaptats amb la venda de tires per a un sorteig, 470 euros, a La Marató de TV3

Era imprescindible trobar el camí del gol i qui se’n va ocupar va ser Luchi Agudo, que va tornar a mostrar el seu gran nivell. Primer va ser amb una rematada en el minut 8, que va aturar Caretta, però al 9 va marcar l’1-0 amb una genialitat de les seues. Va passar per darrere de la porteria gallega i quan semblava que buscaria una companya per centrar-li la bola, es va girar cap a porta i va sorprendre la portera. El segon gol va arribar tot just dos minuts més tard amb una rematada de Dai Silva pràcticament a boca de canó, aprofitant una mesurada centrada de Luchi (2-0). El Corunya amb prou feines s’aproximava a la porteria local i les seues escasses ocasions trobaven un mur infranquejable en les parades de Sandra Coelho. A dos minuts per al final de la primera part, Luchi va estavellar una bola al pal i a l’acció següent Flor Felamini va marcar el 3-0 en una acció similar a la del primer gol, passant per darrere de la porteria i rematant a la mitja volta. El partit semblava dat, però el Corunya va aprofitar dos errors de l’equip local per portar la preocupació a la grada del pavelló. Primer, Fernanda Muñoz va marcar el 3-1 en el 19 i, al 23, Alba Garrote posava un amenaçador 3-2 amb què es va arribar al descans.A la segona meitat, el Corunya va seguir espantant amb dos ocasions clares en què no va encertar, però a la primera que va tenir el Vila-sana Victòria Porta va marcar el 4-2 (30’) i, un minut més tard, Luchi Agudo firmava el 5-2. A partir d’allà el Vila-sana va tenir el control del xoc, tot just va concedir ocasions a les gallegues i Victòria Porta va tancar el marcador amb el 6-2 que va fer en el 38. Els tres punts es van quedar a casa.

Lluís Rodero va dir a la conclusió del matx que “hem tingut moltes fases de partit diferents, en algunes hem estat molt bé i en d’altres no. Però l’important era tirar el partit endavant. Sabíem que teníem un bon rival al davant, amb jugadores tècniques, una bona portera i crec que quan hem fet el que havíem de fer hem estat molt bé. M’he de quedar amb la part positiva, estudiar el que hem fet malament en algunes fases, però content pels tres punts”, va valorar.

Va afegir que, després d’encaixar dos gols al final de la primera part, “no és que estigués preocupat, l’equip estava fent un bon treball defensiu amb la pressió i quan hem abaixat aquesta intensitat ens han fet els gols. Per tant ens serveix per treballar-ho i corregir-ho. Hem de creure, aquest equip si creu en el que fem som molt difícils”.

Tampoc li va agradar el començament de la segona part: “No ha estat bo, o com a mínim com a mi m’agradaria. Elles han tingut dos ocasions. Els havia dit que cal apujar la pressió, perquè quan ho fem som les millors, però no ho hem fet bé. La diferència ha estat que la primera que hem tingut hem marcat el 4-2 i a partir d’allà ja hem estat nosaltres”.

De cara el duel de Champions de dissabte a Fraga, Lluís Rodero va assenyalar que “hem de fer el que hem fet a casa a la Lliga però estant millor en la definició, que és el que ens ha fallat”.