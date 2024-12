Al·legacions per Flick

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça presentarà al·legacions per l’expulsió, amb roja directa, amb què va ser castigat Hansi Flick en el partit de dissabte al Benito Villamarín. El club considera injusta la cartolina i vol, a més, que el seu tècnic s’assegui a la banqueta en els partits que resten per concloure l’any i en els quals està en joc el liderat.

L’àrbitre del partit, Muñiz Ruiz, va recollir a l’acta que “va ser expulsat per sortir de l’àrea tècnica cridant i gesticulant, protestant una de les meues decisions”. El comportament del tècnic germànic, davant del penal assenyalat de Frenkie de Jong sobre Vitor Roque revisat al VAR, podria ser castigat, almenys, amb un parell de partits, just els que resten per a la conclusió de l’any i en els quals el Barça es juga el liderat.

El club blaugrana al·legarà que Flick, que sempre s’ha mostrat respectuós amb la tasca dels col·legiats, en cap moment, com va reconèixer el mateix tècnic, no es va adreçar a cap d’ells amb les seues queixes i gestos.

“No he dit res a ningú, només ha estat la meua reacció. Va tardar molt a decidir si era penal o no. Si necessites tant de temps, pot ser dubte. No n’estic orgullós. No m’havia passat mai. Però potser és una cosa d’aquí. M’he enfadat amb mi mateix, no contra ningú”, va comentar l’entrenador barcelonista després del partit.

Flick, no obstant, es va mostrar segur, en la roda de premsa posterior al xoc al Benito Villamarín que el seu assistent Marcus Sorg farà una bona feina si finalment es confirma la seua absència.

L’Atlètic de Madrid es va aixecar de la lona després d’anar perdent amb el Sevilla per 1-3 en el segon temps i, amb empenta i fe i un gran Antoine Griezmann, va remuntar fins al 4-3 per assegurar un triomf al Metropolitano que li permet seguir amb ple dret en la pugna amb el Barcelona i el Reial Madrid. El quadre de l’argentí Diego Pablo Simeone, que segueix a tres punts del conjunt blaugrana i un del madridista, va creure i mai no es va rendir davant d’un rival que, inesperadament, li estava donant un autèntic disgust.

El FC Barcelona va encarregar un estudi durant el mandat de Josep Maria Bartomeu sobre la transformació de l’estructura corporativa del club amb la sortida a borsa com a últim objectiu, però sense perdre el control majoritari. Així ho va revelar ahir La Vanguardia, que es va fer eco del denominat Projecte Cosmos. L’anàlisi va anar a càrrec de prestigiosos juristes barcelonins entre 2016 i 2018. També va intervenir Carles Tusquets, llavors president de la Comissió Econòmica i posteriorment de la comissió gestora entre la dimissió de Bartomeu l’octubre del 2020 i les eleccions de març del 2021 guanyades per Joan Laporta.El propòsit de l’estudi era veure la viabilitat de l’agrupació de les activitats mercantils del Barça en una mateixa societat anònima, podent entrar-hi accionistes externs i cotitzar a la borsa però sense perdre mai el control majoritari de les accions del 51%. Tanmateix, la idea era que fos de més del 60% per al Barça amb un 5% per a la Fundació i deixar-ho en mans de la candidatura continuista als comicis de 2021 perquè els socis poguessin debatre-ho.Tot va quedar descartat a causa dels efectes devastadors de la pandèmia a les arques del club i la moció de censura que va precipitar la dimissió de Bartomeu.

El Barbastre espera avui Barça o Madrid

Pontevedra, Logronyo, Barbastre i Deportiva Minera, tots equips de Segona RFEF, esperen avui (13.00 hores) el premi gros al sorteig dels setzens de final de la Copa del Rei, en el qual FC Barcelona, Reial Madrid, Athletic Club i RCD Mallorca se sumen a la competició. Blaugranes, madridistes, lleons i vermellons, exempts de les dos primeres rondes, entraran per primera vegada al bombo, i seran els quatre supervivents de Segona RFEF, els de la categoria més baixa del sorteig, els que tindran el privilegi de rebre’ls al seu camp a partit únic els dies 3, 4 i 5 de gener.

Vinícius i Rodrigo, llestos contra l’Atalanta

El Reial Madrid podrà comptar demà a la Champions amb Vinícius Junior i Rodrygo Goes per al partit contra l’Atalanta a Bèrgam, on els blancs necessiten sumar els tres punts per no complicar-se més els encreuaments. La convocatòria la va fer oficial ahir el club.

Mbappé assegura no estar deprimit

“Triomfaré aquí”, va afirmar rotundament ahir Kylian Mbappé sobre el Reial Madrid, malgrat els seus començaments dubitatius aquesta temporada, assegurant que no pateix depressió i que no rep ajuda per a la seua salut mental. En una entrevista amb Canal Plus França, l’estrella madridista va mostrar el seu costat més personal i va donar la seua versió sobre algunes de les polèmiques que l’han acompanyat en els últims mesos.