Triomf plàcid del Pons Lleida

El Pons Lleida va allargar ahir a set la seua ratxa de jornades de Lliga sense perdre. I ho va fer d’una forma plàcida al golejar per 7-1 el Vilafranca, cuer de la categoria i que suma una sola victòria a la competició, la que va aconseguir a la Jornada 2 davant de l’Alpicat. El Pons Lleida no va patir ahir per sumar tres valuosos punts que el posen a les portes de la Copa. Va ser un partit que va dominar en moltes fases i que se li va posar de cara tot just complert el primer minut de joc.

Després de l’homenatge que el club va fer al pilot dakarià Eduard Pons, que també és el principal patrocinador de l’entitat, pel seu recent títol de campió del món de Bajas en la categoria Challenger, el partit va començar amb un Pons Lleida bolcat a obrir el marcador com més aviat millor. Ho va intentar Sebas Moncusí als 53 segons amb una rematada que va aturar Xus Fernández, però el porter del Vilafranca no va poder fer-ho en el segon intent del jugador de l’equip lleidatà. Nuno Paiva va robar una bola, la va cedir a Moncusí, que va marcar l’1-0. Només havia transcorregut 1 minut i 23 segons.

El gol va deixar tocat el Vilafranca i va animar els lleidatans, que ahir no volien patir. Jordi Badia, en el minut 4 i Chino Miguélez, al 5, van posar a prova el porter rival, que anava resolent amb encert les rematades lleidatanes. Però res no va poder fer en el minut 12 davant d’un potent tir de Nuno Paiva, que suposava el 2-0. El Pons Lleida hauria pogut ampliar la diferència en el minut següent, després d’una targeta blava a Roger Montserrat per donar-li un cop a la cara a Nico Ojeda. El jugador argentí va fer el llançament de la falta directa, però no va poder transformar-la. Però sí que va aprofitar la superioritat numèrica Fran Tombita Torres per marcar el 3-0.

Hauria pogut marcar el Vilafranca amb un penal que Roger Martí no va aconseguir transformar (18’) i de nou l’atac lleidatà va ser letal a l’acció següent. Nuno Paiva va firmar el seu segon gol en el minut 19, per posar el 4-0 amb el qual es va arribar al descans.

La segona part va començar amb un rematada al pal de Tombita Torres (28’) i una altra gran ocasió de Nuno Paiva (31’) que va aturar el porter visitant. El Vilafranca, sense res a perdre, es va llançar a l’atac i va començar a posar en un compromís el Pons Lleida. Martí va llançar al pal en el minut 33 i, dos minuts més tard, Javi Sánchez es va lluir parant un potent llançament del mateix jugador. Va arribar llavors la desena falta del Llista, però Bernat Yeste no va encertar en el llançament (35’).

En plena fase de domini visitant, els àrbitres van assenyalar en el minut 40 un rigorós penal contra el Pons Lleida i encara que Roger Perales no el va transformar, el rebuig de Javi Sánchez va caure de nou en Perales, que sí que va encertar per marcar el 4-1. L’equip d’Edu Amat va recuperar la iniciativa ràpidament i ja no va donar més opcions al Vilafranca. En el minut 43, Darío no va encertar en el llançament d’una falta directa per la desena falta comesa per l’equip barceloní, però Nico Ojeda no va perdonar en el 44 i, en una contra perfecta, va anotar el 5-1. Per si hi havia algun dubte que el partit ja no es podia escapar, en el 46, per una targeta blava a Roger Perales, Tombita Torres va transformar el llançament per fer pujar el 6-1 al marcador i, ara sí, amb el partit decidit, tot i que arribaria un últim gol, a falta de pocs segons per al final, quan Jordi Badia va aprofitar una perfecta contra per marcar el 7-1 definitiu.

L’entrenador Edu Amat es va mostrar satisfet per una victòria que va admetre còmoda. “Ni el Vilafranca ni cap equip són fàcils, hi ha una gran igualtat a l’OK Lliga. Hem tingut un gran encert davant de porteria, segurament el seu porter tampoc no ha tingut el millor dia i per contra, el Javi ha fet un gran partit. És cert que amb el 4-0 a la segona part han tingut tres o quatre accions, amb boles al pal, que podien haver-los tornat al partit, però ha estat un marcador còmode, que s’ha posat de cara des del principi.”

Va afegir el tècnic que “l’equip ho ha sabut treballar i gestionar. Hi ha hagut alguna davallada a la segona part, amb el 4-0 se’ns ha fet una mica difícil continuar portant el pes del partit i això ho hem de corregir, perquè l’equip no es pot relaxar. Després, quan ens han fet el 4-1 hem sabut tornar a connectar i hem marcat tres gols més. Això donarà energia a l’equip i també cal tenir en compte l’average, perquè l’accés a la Copa es pot decidir per aquestes diferències”.

Pel que fa a l’objectiu de jugar la Copa va dir que “amb 18 punts ja la tenim virtualment i ara, entre els quatre primers, per què no lluitar per ser caps de sèrie?”.

Va dir estar també content amb l’evolució que ha fet l’equip. “L’única taca que veig a la primera volta és el partit del Palau, no per perdre amb el Barça, sinó perquè no el vam competir. Tenim vímets per competir tots els partits”.

Visita el Herringen dissabte i Lliga a Reus el dia 17

Després del partit d’ahir, al Pons Lleida només li falten dos partits per disputar en el que queda d’any. El primer serà dissabte, dia 14, a la pista del Herringen alemany, en la tornada de l’eliminatòria de la WSE Cup, que els lleidatans afronten amb un clar avantatge de 9-2 del partit d’anada. L’últim del 2024 serà dimarts, dia 17, a la pista del Reus.