Cooke deixa l'Hiopos Lleida, que anuncia Van der Vuurst

Van der Vuurst i Chevez Goodwin, junts ahir després d’arribar a Lleida per incorporar-se a l’equip.

Uns arriben i d’altres se’n van a l’Hiopos Lleida. El club va anunciar ahir al matí l’arribada del base neerlandès Keye Van der Vuurst, que s’uneix al nord-americà Chevez Goodwin, i a la tarda va fer oficial la sortida de Derek Cooke, que no ha ofert el rendiment esperat. El club continua rastrejant el mercat davant dels dubtes que genera el pivot Johnny Hamilton, fitxat fa un parell de mesos, que va arribar lesionat i encara no està disponible per a l’entrenador Gerard Encuentra.

El club va oficialitzar l’arribada de Van der Vuurst, cedit pel Joventut. “El Força Lleida i el Club Joventut Badalona hem arribat a un acord per a la cessió del base Kaye Van der Vuurst fins a final de temporada”, va explicar el club en un comunicat, al qual a la tarda va seguir un altre en què anunciava que “el Força Lleida i el jugador Derek Cooke DC Jr. hem arribat a un acord de rescissió de contracte pel qual el pivot americà deixa de formar part de l’Hiopos Lleida”.

Cooke va arribar al club el 12 de setembre i ha disputat els 10 partits de Lliga jugats, amb una mitjana de 18:39 minuts per partit, amb mitjanes de 4,9 punts, 5,6 rebots i 7,8 de valoració per partit. En el comunicat el club li agraïa la seua aportació: “li agraïm la implicació i li desitgem molta sort en el seu futur”.

Pel que fa al base Keye Van der Vuurst, de 22 anys i 1,91 d’estatura, arriba cedit pel Joventut, que el va fitxar l’estiu passat per tres temporades i que davant la falta de minuts, ja que no compta amb la confiança del tècnic Dani Miret, el club de Badalona ha acceptat la seua sortida en qualitat de cedit fins a final de temporada.

Internacional pel seu país, coneix la Lliga Endesa, ja que la temporada passada va jugar al Palència, on va mostrar bons números, que van fer que el Joventut comptés amb ell per a aquesta temporada.

L’Hiopos Lleida va contactar el mes passat amb el Joventut interessant-se per les opcions de poder incorporar-lo, una vegada que es va començar a complicar el fitxatge de qui era la seua primera opció, l’islandès Elvar Fridriksson, a qui el seu club, el Maroussi grec, no va permetre venir al club lleidatà, malgrat que en principi hi estava d’acord.