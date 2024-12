Dos jugadors de Mollerussa es classifiquen per a l’Estatal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els jugadors del primer equip, Ivan i Cristian Fernández, jugaran l’Estatal en categoria sènior el proper mes de febrer després d’haver aconseguit un bitllet al Classificatori celebrat a Calella aquest cap de setmana passat. Els dos germans van arribar a quarts de final de la competició, malgrat quedar segons de grup. Ivan Fernández va caure eliminat contra Dani Gonzàlez (Els Amics Terrassa) per 0 a 3, mentre que el seu germà Cristian ho va fer contra Àlvaro Barreneche (CTT Olesa) per 1 a 3.

Participació destacada al Classificatori català

Fins a quatre jugadors del club van participar en el Classificatori català, que dona accés a l’Estatal, la competició que aglutina els millors palistes de l’Estat de cada categoria. Eudald Garcia va aconseguir una meritòria vuitena posició a infantil, el qual el converteix en el segon reserva català. Va perdre a quarts de final contra Francisco Serrano (CN Sabadell) per 3 a 0 i després no va poder aconseguir una de les dues places que quedaven en joc (se’n classificaven sis) al perdre contra Roc Nuñez (CN Mataró) i Quim Barberà (CN Sabadell). Per últim, Albert Solé no va poder passar de la fase de grups a sub-21.

Tennis taula per Nadal

El CTT Mollerussa celebrarà aquest Nadal un campus els propers dies 23, 24, 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener. Serà dirigit per l’entrenador del club, Àlex Carrera, i hi podran participar palistes d’iniciació i perfeccionament. Se celebrarà al local del club, el gimnàs del col·legi Pompeu Fabra, en un horari de 9.30 h a 13 h.