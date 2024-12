Un gimnàs per a campiones

El Vila-sana, que aquesta temporada ja ha aconseguit el seu primer títol, la Supercopa, compta des de fa unes setmanes amb un gimnàs que permet a l’equip d’OK Lliga complementar la preparació física i que, a l’estar ubicat al mateix carrer en el qual es troba el pavelló, els evita desplaçaments, amb el consegüent estalvi de temps. Era, com explica el president Ramon Porta, “una necessitat que ara tenim coberta”. Afegeix que “el nostre objectiu és sempre seguir creixent com a club i per això la junta directiva hem decidit disposar d’un gimnàs propi, fet que permet augmentar la qualitat de la preparació”. Explica que “fins ara el treball al gimnàs l’havíem de fer a Lleida, on ens desplaçàvem dos vegades per setmana”.

El gimnàs té una superfície d’uns 50 metres quadrats i disposa de màquines que ha sufragat el mateix club mitjançant un crèdit. “També l’utilitzaran equips de la base”, afegeix Porta, “i hem decidit posar hores lliures a disposició dels socis del club”. El president considera important que els equips de base s’iniciïn com més aviat millor en la dinàmica de millorar la preparació física. “És un espai que també ajudarà a l’hora de fer els exercicis de rehabilitació necessaris en casos de lesions. Falten encara algunes màquines que arribaran aviat”.

Pel que fa a l’activitat esportiva del primer equip, després de la victòria de dissabte passat sobre el Corunya (6-2), afronten abans de l’aturada el debut a la Champions, dissabte a Fraga, i una sortida el 17 a Bembibre.