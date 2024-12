Xavier Serratosa: «L'esport a nivell popular és bàsic»

Xavier Serratosa Donato és el nou representant territorial d’Esports i Activitat Física de la Generalitat a Lleida. Regidor de Compromís per l’Espot (PSC), ha estat guarda al refugi Josep Maria Blanc del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Admet que des que va accedir al càrrec aquest mes “no he parat ni un moment”.

És conscient del canvi de vida que li espera?

Crec que no era conscient de la càrrega laboral que comporta aquest càrrec (riu), però afronto la tasca amb tota la il·lusió i ganes de treballar per fer-ho tan bé com sigui possible.

La creació per primera vegada d’una conselleria d’Esports ha creat moltes expectatives en el sector.

Sí, és veritat, però acabem d’aterrar i les coses a palau van a poc a poc.

Soc conscient d’això, però quines seran les línies mestres de la seua actuació?

Tenim un projecte clau com és el de les instal·lacions, que és millorar-les. Catalunya té des de fa molts anys unes instal·lacions amb carències de manteniment i d’altres tipus. Per a aquest apartat traurem una línia de subvencions, però òbviament està pendent de l’aprovació dels pressupostos. Som on som i depenem de qui depenem. En funció dels diners que ens assignin dels pressupostos farem més o menys.

Al territori de Lleida aquest problema és especialment greu.

Sí, clar. Pensi que vinc de les comarques de muntanya i si alguna zona és deficitària en instal·lacions és aquesta. Per citar un exemple, tornarem a reprendre el tema d’una piscina al Pallars Jussà per decidir ja on la ubicarem tenint davant el projecte. La idea és millorar totes les carències que es pugui en el tema d’instal·lacions i se solucionaran tant a nivell d’adaptació de l’accessibilitat com del manteniment.

Coneix molt bé el territori de muntanya. Com pot establir-se un equilibri entre potenciar els esports i el turisme de muntanya amb la sostenibilitat ecològica i la cura del medi ambient?

Penso que l’important és que sigui de qualitat el que fem mantenint sempre el compromís de potenciar el turisme esportiu i que sigui en benefici de la gent que en viu. Per exemple, el turisme de l’esquí és superimportant i s’ha de potenciar, però hem de procurar que sigui un turisme esportiu de qualitat.

I seguint amb aquesta línia de buscar un equilibri entre l’esport i la protecció mediambiental, vostè era partidari d’acollir uns Jocs al Pirineu?

Sí, perquè penso que era una oportunitat per al territori. Sabem que a les comarques de muntanya tenim moltes carències de comunicacions, d’habitatge, de molts temes, i penso que uns Jocs era la solució a aquests problemes. Crec que aportava més coses positives que negatives.

Fa unes setmanes, el secretari general de l’Esport i l’Activitat Física, Abel García, va anunciar un pla contra l’obesitat infantil, en col·laboració amb Salut, i va recordar que en l’esport no tot és competició. Serà una altra de les principals línies d’actuació?

Sí, és fonamental i tenim plans per acabar amb el sedentarisme escolar. Des de la Generalitat donem suport a la tasca que fan en aquest sentit els consells esportius, que són els que planifiquen i coordinen l’esport escolar no federat i la meua funció serà relacionar-me amb tots els consells esportius de Lleida per, en primer lloc, fer un diagnòstic de les necessitats que tenen i partint d’això treballar conjuntament, perquè l’esport escolar és molt important per a nosaltres.

Quin pla tenen per continuar impulsant l’esport femení?

Serà un dels eixos clau d’aquest Govern potenciar l’esport femení. És veritat que en els últims anys s’ha avançat molt, però cal fer molt més. De fet, les subvencions a l’esport femení tenen una puntuació més alta i en això estem compromesos al cent per cent.

El conseller d’Esports, Berni Álvarez, comentava en una entrevista que “cal receptar activitat física abans que un ibuprofèn” seguint la línia dels últims governs catalans. Es donarà un impuls més gran a l’esport popular?

Volem interrelacionar el que és esport, salut i societat, i portar l’activitat física als màxims nivells. Per a nosaltres l’esport popular és bàsic i per a això hem d’interactuar amb altres departaments com Salut o Violència de Gènere.. i vehicular activitats coordinades pels diferents departaments.

Cada vegada transcendeixen més casos de violència i abusos en l’esport perquè ha deixat de ser un tema tabú. És una de les grans preocupacions que tenen en el seu departament?

Òbviament que sí perquè és un mal transversal que no només afecta l’esport sinó tots els estaments de la societat. I en el cas de l’esport es treballa amb molts nens i nenes que són un col·lectiu especialment vulnerable i per això hem de ser molt rigorosos per acabar amb aquesta xacra. Crec que és un tema de concepte social perquè tenim molt interioritzats actituds i gestos masclistes que fins ara molta gent veia normals i no ho són de cap manera. Ens hem trobat de l’anterior legislatura un protocol contra l’assetjament sexual en l’esport, que està molt bé i que estem revisant perquè no el volem desaprofitar.