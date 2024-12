Arxiven la causa al Lleida per insults racistes a un rival

La Reial Federació Espanyola de Futbol va decidir aquest dilluns arxivar les actuacions contra el Lleida arran dels presumptes insults racistes al porter del Badalona Futur, l’ucraïnès Yaroslav Meykher Gromnitsky, en el partit disputat el 24 de novembre al Camp d’Esports.

El jutge disciplinari únic per a competicions no professionals va determinar que només s’ha pogut acreditar la paraula del jugador denunciant en uns fets que ningú no va escoltar. En la resolució diu que, després de presentar el Lleida les al·legacions al contingut de l’acta arbitral negant els fets i explicant que només hi havia com a prova de càrrec la paraula del jugador, “aquesta no pot ser un element suficient per sancionar al club organitzador del partit, sota pena d’incórrer en una clara vulneració de la presumpció d’innocència, més encara quan s’han pres totes les mesures preventives necessàries per evitar conductes com les manifestades per l’esmentat jugador”. I afegeix que “per tant, cap responsabilitat pot imputar-se al club organitzador sobre els fets indicats a l’acta arbitral en l’apartat Públic”.

El jutge únic conclou en el seu escrit que “els insults racistes són molt greus, incompatibles amb la convivència i cal erradicar-los de la societat i del nostre futbol. No es tracta d’una qüestió sobre la qual es pugui frivolitzar o prendre’s a la lleugera. Tots estem implicats en l’erradicació d’aquests comportaments”. Tanmateix, argumenta que “sense cap prova, ni tan sols indiciària, dels suposats insults racistes que explica l’àrbitre a l’acta que li va dir un jugador, ha de prevaler la presumpció d’innocència i, per tant, han d’arxivar-se aquestes actuacions”.

L’endemà del partit, l’adjunt a la presidència del Lleida, Marc Torres, va dir que treballaven per evitar aquest tipus d’incidents. “Ens hem reunit un parell de vegades amb les penyes i hem posat una persona en aquesta zona de la grada perquè actuï quan vegi alguna cosa. També hem elaborat un decàleg de bon comportament que s’ha de complir a la instal·lació”.