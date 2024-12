El Barça es consagra

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va aconseguir ahir a la nit una gran victòria al Signal Iduna Park (2-3), on feia tretze partits que el Borussia Dortmund estava invicte a la Lliga de Campions, amb una exhibició de caràcter que el col·loca segon a la competició i que va tenir en el suplent Ferran Torres, autor de dos gols, un heroi inesperat. Els de Flick ja tenen lligada la classificació per a setzens i deixen encarrilada la seua presència entre els vuit primers de la Champions que es classifiquen a vuitens.

Els blaugranes, acompanyats per més de 3.000 seguidors a les grades d’un estadi imponent on cap equip europeu no havia estat capaç de guanyar en tres anys, van sortir amb la porteria de Kobel en ment. I la van rondar en els primers minuts, quan Dani Olmo i Raphinha no van poder, per centímetres, connectar amb la pilota en dos accions gairebé a la línia de gol.

Sí que ho va provar Lamine Yamal en un parell d’ocasions en els deu primers minuts. Amb Yamal oferint una masterclass, el Borussia es va sobreposar a la fulgurant arrancada del conjunt català quan va aconseguir subjectar Olmo, capaç d’interpretar, millor ningú, aquest joc entre línies que obligava a córrer cap enrere una vegada i una altra l’equip teutó.

L’ocasió més clara del Dortmund a la primera meitat va ser per a Sabitzer, que va rematar alt. El Barcelona va començar a estar més exigit a la recta final de la primera meitat, però no va perdre les maneres, i també va rondar el gol als 35 minuts, quan Koundé va recollir un rebuig de la defensa germànica i va posar a prova amb un xut sec Kobel. El partit no donava treva i ni tan sols l’entreacte va servir perquè cap dels dos equips baixés de revolucions. Als cinc minuts de començar la segona part, Gittens assistia tard en una contra a Guirassy, que rematava a plaer al segon pal, però en fora de joc. El francès François Letexier anul·lava el gol, però no el de Raphinha a la jugada següent. En aquesta ocasió, Olmo sí que habilitava amb una pilota a l’espai el desmarcatge de ruptura del punta brasiler que, en posició correcta per mil·límetres, feia el 0-1 sobre la sortida del porter alemany.

Però l’alegria va durar a l’equip de Flick set minuts, el que va trigar Guirassy a empatar el partit al transformar un penal, que el col·legiat va assenyalar a l’hora de joc per un lleu contacte dins de l’àrea amb Cubarsí. Es va sobreposar el Barça a l’inesperat cop i va aconseguir l’1-2. L’autor del gol va ser Ferran Torres, que acabava de substituir un ahir inoperant Lewandowski.

De nou l’alegria duraria un sospir al Barça. Guirassy, que acabava de rematar de cap alt una centrada de Gittens dins de l’àrea, marcava el 2-2 en el 78, després que Gross –aquesta vegada sí– trenqués el fora de joc i li regalés el gol després de sortejar la sortida desesperada d’Iñaki Peña. Però a aquest Barça de Champions encara li quedava un altre as a la màniga i, en el minut 85, de nou Ferran definia de xut creuat un contraatac executat a ritme de vertigen amb Pedri –enorme la recta final del canari– i Lamine Yamal com a puntes de llança, per fer el definitiu 2-3.

El Borussia Dortmund va intentar de nou l’empat, però el que va trobar és la greu lesió de Schlotterbeck –un altre central que ingressa a la infermeria del Dortmund– en el temps afegit, a l’intentar rematar de cap una falta botada per Gross.