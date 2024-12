Dos lleidatans en l'elit

Pol Joven i Marçal Carreras han marcat una nova fita en el rugbi lleidatà al coincidir aquesta temporada a la Unió Esportiva Santboiana, club degà de la pilota ovalada a Espanya que va ser fundat el 1921 i que compta amb vuit títols de Lliga. I són l’orgull de l’Inef Lleida, l’únic club lleidatà que es dedica al rugbi, i més que dignes hereus dels seus pares perquè els pares del Pol, Alfred Fredy Joven i Eloísa Lorente, i el de Marçal, David Carreras, també van ser jugadors i continuen vinculats a l’entitat lleidatana.

Pol Joven, de 27 anys, compleix la seua segona temporada a la Santboiana, on va arribar l’any passat després de compaginar la tasca com a analista amb la de jugador a l’Inef Lleida.

La seua arribada pràcticament va coincidir amb la marxa del club d’Aleix Buira, el jugador d’Alpicat que va guanyar la Lliga amb l’equip de Sant Boi el 2022 i que va deixar el rugbi per dedicar-se a la seua professió. «Quan ens diuen: “allà hi ha els de Lleida”, és tot un orgull. La Santboiana és un club molt especial, amb tota una població darrere a la qual representa i que li mostra el seu suport i això és molt estrany que a Espanya passi amb el rugbi»”, explica el Pol, que juga de mig melé.

El 2022 va ser nomenat millor jugador de la Divisió d’Honor Catalana mentre formava part de l’Inef Lleida. El seu pas per la Santboiana no serà la seua primera aventura fora de la capital del Segrià perquè el 2018 també va militar al Tatra Smichov de la República Txeca, on es va proclamar campió de Primera divisió.

A la Santboiana els dos lleidatans conviuen amb tota una ONU de jugadors. “Hi ha un bon nombre de catalans, però la majoria són argentins i també hi ha un neozelandès, un irlandès, un equatorià, un portuguès i dos anglesos”, destaca Joven.

Marçal Carreras, de 18 anys, ha arribat aquesta temporada al club centenari del rugbi espanyol. I ha traspuat com tot un subcampió d’Europa amb la selecció espanyola sub-18 en la qual és, a més, el capità de l’equip. “Per a mi és un orgull haver sortit de l’Inef Lleida i jugar en un club de la màxima categoria. I crec que és important que se sàpiga que aquí a Lleida es formen molt bons jugadors”, assenyala el Marçal. Juga de tercera línia, una posició en rugbi que integra el grup de davanters i li auguren una gran projecció. “El meu objectiu és jugar al màxim nivell tot el temps que pugui i buscar el meu límit en el rugbi”, assegura, mentre cursa Inefc a Barcelona.

El rugbi es troba molt lluny de ser professional a Espanya. Pol Joven va acabar els seus estudis d’Inefc i treballa en una empresa nord-americana que ofereix eines perquè els entrenadors i els atletes revisin les seqüències dels partits i millorin el joc en equip.