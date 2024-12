Sense cap opció

Per primera vegada aquesta temporada, l’AEM es va veure completament superat pel seu rival en un partit, en una frustrant visita al Real Madrid B (3-0). El filial blanc va dominar el partit a plaer, tant que en va tenir prou amb tres arribades clares per marcar els seus gols davant d’un conjunt lleidatà que no es va trobar en cap moment a la primera meitat i que va millorar després del descans, amb la introducció de quatre canvis, però amb un 2-0 a remuntar.

I si el desavantatge de dos gols semblava difícil de rebatre, el 3-0 va suposar una missió impossible per a l’AEM, que es va veure penalitzat pel talent i el joc combinatiu del seu rival en la recuperació del partit ajornat de la jornada 7.

Es va mostrar especialment molest perquè “ens han marcat en dos segones jugades a l’àrea”

Amb la derrota i ja en igualtat de condicions amb els seus rivals, el conjunt lleidatà torna a deixar escapar l’oportunitat d’escalar fins als llocs de play-off, ja que si hagués guanyat s’hauria col·locat quart i ara és novè, a un sol punt dels llocs de promoció malgrat encadenar cinc partits sense guanyar, malgrat que els quatre anteriors van ser empats.

Tot i que el conjunt lleidatà va arribar un parell de vegades tot just arrancar, només van caldre 10 minuts per veure que no trobava la manera d’impedir que el Madrid B el superés en la pressió, amb més intensitat en els duels i una col·locació al camp que va desarborar per complet les lleidatanes durant tot el temps reglamentari.

A més de ser i sentir-se superior, el filial madridista va ser tremendament efectiu de cara a porteria i va marcar en la seua primera arribada amb certa intenció. Va ser al minut 13, quan Comendador es va endinsar a l’àrea amb un dríbling i es va trobar mà a mà amb Laura Martí. La de Guissona va parar la rematada, però la pilota va tornar a arribar a Comendador, que la va posar al segon pal perquè Iris Ashley acabés anotant el primer gol després d’un parell de rebots en la defensa.

L’equip local va continuar manant a plaer sobre el terreny de joc, mastegant les accions perquè les seues arribades fossin poques, però amb opcions reals de posar en perill el rival.

Així, va ser com Comendador va tenir una altra rematada des del punt de penal que Laura Martí va parar bé després que el xut sortís mossegat, al 19’. Deu minuts després, la de Guissona va tornar a treure una gran mà a sota per aclarir un xut de Bejarano des de la frontal. Tanmateix, hi havia tres jugadores madridistes esperant el rebuig al punt de penal, mentre que les jugadores de l’AEM no van arribar a la zona, i Pau Rubio va anotar el 2-0 a plaer.

L’equip lleidatà semblava rendit i només desitjava que arribés el descans. Tot i així, va tenir la seua ocasió més clara per retallar distàncies, en una rematada de Maryame Atiq a la sortida d’un córner que va acabar al pal després de rebotar en una defensa.

Rubén López no va dubtar a introduir canvis en el descans després de la mala primera meitat. Van ser quatre les substitucions que va fer el tècnic per a la represa, donant entrada a Abril, Mariajo, Peñalver i Inés, al lloc de Loba, Gestera, Vero Herrera i Ransanz. Amb les cares noves, l’equip va millorar i va donar mostres de la seua intensitat habitual, imposant-se en duels al centre del camp i controlant millor les arribades locals, tot i que el 2-0 semblava una llosa massa pesant. Passaven els minuts i l’AEM buscava alguna manera de tornar a ficar-se en el partit, però va rebre l’estocada final en forma de 3-0. Aquest va arribar al minut 68, quan Bibiana Casquero va conduir una pilota en diagonal des de l’esquerra i va filtrar una passada a l’esquena de la defensa que Sara Martín va definir de primeres per establir el que seria el resultat definitiu. D’allà fins al final, el partit va ser un absolut tràmit, amb un AEM impotent davant d’un rival que va portar a col·lació el seu gran talent i que es va trobar un contrincant molt poc combatiu, un dia en què si volia treure quelcom de positiu havia de mostrar la seua millor versió, i no ho va fer.

El tècnic AEM, Rubén López, va deixar clar que “no hem tingut cap opció”, en especial després de “la primera part, en la qual no hem estat al nivell d’intensitat que requeria el partit, contra un equip molt bo tècnicament, Allí se’ns ha acabat el partit”.

“Sempre arribàvem tard a tot, no guanyàvem els duels i així és molt complicat. A més, sempre permetíem segones jugades a la nostra àrea i a un equip així no li pots concedir tant”, va afegir l’entrenador, que es va mostrar especialment molest perquè “ens han fet només tres o quatre ocasions, però ens han marcat en segones jugades dins la nostra àrea i això és el que m’enfada de veritat”.

El tècnic es va mostrar molest perquè “no hem sabut entendre com anar a pressionar i crec que a la segona part hem millorat en aquest aspecte. Però crec que la pressió no era el tema, simplement ens ha faltat intensitat en tot i el resultat és un reflex del que ha passat al camp”.

Malgrat l’enuig pel paper del seu equip, Rubén López va admetre que “estic més content per la segona meitat, perquè hem sortit amb una altra cara, hem robat i transitat algunes vegades, però la veritat és que avui no era el nostre dia perquè se’ns han ajuntat tots els errors”.

A més, va deixar clar que “la derrota no ens pot afectar anímicament” abans de l’últim desplaçament de l’any a Huelva aquest diumenge. “Cal quedar-se amb l’aspecte positiu de la segona meitat en un camp difícil i pensar que podem treure els tres punts, malgrat que, si juguem com a la primera meitat, perdrem també.”

Per la seua part, Mariajo Medina, va admetre que “jugar partits així és frustrant, però hem de seguir les indicacions que ens donen i que no ens falti intensitat”.

A més, va apuntar que “hem sortit amb una altra cara després del descans i la veritat és que et mina la moral que et marquin el 3-0 perquè estàvem amb una altra mentalitat”.