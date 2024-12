Dos bronzes per a Lleida

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Les múixers lleidatanes

Jordana Salvadó i Marta Bosch es van penjar la medalla de bronze en el Campionat d’Espanya de Múixing sobre terra, en la modalitat esprint, que es va disputar el cap de setmana passat a la localitat burgalesa d’Atapuerca, concretament al Centre d’Arqueologia Experimental (Carex), una zona mundialment coneguda per allotjar els jaciments arqueològics d’Atapuerca, bressol del primer homínid europeu.

Les dos lleidatanes van pujar al tercer calaix del podi en les seues categories, mentre que Íngrid Solé, de Sant Llorenç de Morunys, va estar molt a prop d’aconseguir-ho, però es va haver de conformar amb la quarta posició en veterans. Salvadó, de Torà, va aconseguir el seu quart podi consecutiu en el campionat estatal de la categoria Scooter (DS1), on competeix amb el seu gos Negan. Després conquerir el títol el 2022 i 2023 i ser subcampiona l’any passat, aquesta vegada ha pujat al tercer calaix del podi, una posició que gairebé té gust de victòria tenint en compte que va competir després d’un mes parada per una ruptura muscular en un bessó. “Inicialment no tenia intenció de venir al campionat perquè no m’havia entrenat absolutament gens, però al final vaig prendre la decisió i ha sortit bé”, explica.

Marta Bosch, per la seua part, va aconseguir el seu tercer podi estatal en la modalitat de Bikejoring, en què ja havia estat bronze el 2014 i plata l’any passat, si bé acumula quatre podis més en la disciplina de Skijoring i tres més en canicròs. “En aquest esport mai no saps com poden anar les curses. Hi havia possibilitats de pujar al podi i al final s’han complert, però cada any el nivell és molt més alt”, va assenyalar la de Peramola.

Tant Jordana com Bosch tenen previst disputar el calendari complet de la Copa d’Espanya de terra, que arrancarà a Alcalá de Guadaíra (Sevila) els dies 11 i 12 de gener, on es jugaran la classificació per poder prendre part l’any que ve a l’Europeu, que es disputarà a la República Txeca.