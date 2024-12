El Parc Olímpic del Segre renova identitat visual

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell va presentar ahir la seua nova identitat corporativa. La transformació de marca busca reflectir tot el que representa la instal·lació, incidint que es tracta d’un equipament “únic” que uneix “naturalesa, esport i turisme familiar”. El canvi d’imatge vol agrupar el que ara eren dos segells separats, Ràfting Parc i Parc Olímpic del Segre, ja que es creu que donaven una visió “dispersa i poc cohesionada”. Així, la idea ha estat conjuntar les dos branques sota un sol nom i definir el lloc com a “destinació d’emocions”. Tot això amb la voluntat de donar un nou impuls a la instal·lació i, al seu torn, posar en relleu el seu “llegat”, tenint en compte que va ser un dels espais en què es van disputar proves dels Jocs de Barcelona’92.

Així ho va destacar l’alcalde de la Seu d’Urgell i president del Parc Olímpic del Segre, Joan Barrera, que va recordar que l’equipament és un referent esportiu que acull nombroses competicions d’àmbit estatal i mundial. Barrera va valorar el fet que la instal·lació representa “una il·lusió col·lectiva que es va començar a gestar després de les pluges que van provocar la riuada del 1982”. Per la seua part, la gerent del Parc, Meritxell Rodríguez, va subratllar la singularitat de l’espai i es va mostrar convençuda que amb la nova imatge es reforçarà el seu paper com a destinació d’activitats aquàtiques i de turisme actiu.

La nova identitat corporativa inclou un logo inspirat a l’aigua, amb la piragua com a protagonista, i una paleta cromàtica marcada pels tons blaus i grisos, que volen reflectir “l’entorn natural i arquitectònic de l’equipament urgellenc”, a la vora del riu Segre i de la façana est de la Seu, on es troben la Catedral de Santa Maria i el Palau Episcopal. D’altra banda, l’enfocament promocional se centra en l’“esport a l’aire lliure, la sostenibilitat i la connexió amb el territori”.

El Parc Olímpic estrenarà la nova identitat aquest diumenge, durant La Marató de TV3, que comptarà amb dos platós situats als canals d’aigües braves i tranquil·les. Hi participaran entitats locals per recaptar fons per a la investigació de les malalties respiratòries.