“Queda molt de masclisme”

La marxadora granadina María Pérez (Orsi, 29-4-1996), doble medallista als Jocs Olímpics de París de l’estiu passat en els quals va aconseguir un or en relleu mixt juntament amb d’Álvaro Martín i una plata individual en els 20 km, va dir ahir a Lleida que la sisena edició de la Jornada de Comunicació, Dona i Esport #EllasSonDeAquí que tindrà lloc avui a l’Auditori Enric Granados i en la qual serà una de les protagonistes, suposa “veure que la igualtat va avançant, però que encara existeix molt de masclisme”.

“Cal tenir més en compte el gran paper que juguen les dones en la societat, no només en el pla esportiu. Per exemple, una de les meues companyes en aquesta jornada, Ona Carbonell, que és una de les dones més premiades en l’esport espanyol, va visibilitzar les dificultats de conciliar i alletar sent esportista d’elit, una cosa que no els passa als homes. Per això encara l’admiro més”, es va esplaiar Pérez, que a més de les dos preseas olímpiques atresora també dos ors mundialistes (2023) i un altre europeu (2018) en la mateixa distància. Pérez participarà en la xarrada inaugural de la jornada que conduirà la periodista Olga Viza, amb qui parlarà sobre com les dones que practiquen esport d’elit poden readaptar-se després al món laboral.

Sobre els seus pròxims objectius, María Pérez va dir que “em queda un altre cicle olímpic i no sé si dos, perquè el 2032 tindria 36 anys i vull ser mare. Aquest és el punt d’inflexió per a les dones i en el meu esport és difícil compaginar maternitat i atletisme. La gent em diu que ja ho he guanyat tot i que no tinc pressió, però soc taure, soc caparruda i em posaré un objectiu igual, tot i que és veritat que aquest any em ve de gust gaudir de l’atletisme i no tenir aquesta pressió de demostrar res. Enguany vull disfrutar del que he aconseguit, disfrutar del que m’ha donat l’atletisme i tornar l’afecte a la societat”.

Va reconèixer que des de l’èxit olímpic, “la vida m’ha canviat perquè al final ja tothom em reconeix més i sap qui soc” i no li importaria participar en algun concurs o reality de televisió com en el seu dia van fer Saúl Craviotto o la mateixa Ona Carbonell, tots dos guanyadors d’una edició de MasterChef. “No m’ho han proposat, però no diria que no”, va admetre Pérez.

El que sí que té clar és que quan posi fi a la seua carrera esportiva “estaré un temps desconnectada del meu esport. He estudiat Educació Infantil i m’agraden molt els nens. M’agradaria ensenyar l’educació que jo vaig rebre dels meus pares, plena de valors”, va concloure.

Exposició per visibilitzar la lluita de les esportistes a la recerca de la igualtat

La Sala d’Exposiciones de la Paeria comparteix l’espai fins al dia 20 amb la instal·lació de dos mostres Desigualtat, dona i esport, que es va obrir dimecres al públic i Dones invisibles, que es pot visitar fins al 5 de gener. La tinenta d’alcalde i regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, va explicar que aquesta exposició s’ha creat per a la Setmana de l’Esport Femení a Lleida, que inclou la VI Jornada Comunicació, Dona i Esport d’avui.

Cartell de luxe amb dos medallistes olímpiques, taules redones i xarrades

L’evolució professional de la dona esportista serà el tema principal sobre el qual versarà avui la sisena edició de la Jornada de Comunicació, Dona i Esport #EllasSonDeAquí. Serà una edició amb un cartell de luxe, encapçalat per dos medallistes olímpiques, una de ja retirada, la nadadora d’artística Ona Carbonell, i una altra en ple auge, la marxadora i medallista olímpica María Pérez. També hi haurà una taula redona que reunirà representants d’esportistes, com Nacho Solana, Irene Boned, Claudia Montes i Laura Herrera, i una altra xarrada per abordar la visibilitat de la dona esportista en els mitjans de comunicació.