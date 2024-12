El Cadí, obligat a reaccionar avui en un duel directe

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu torna avui (19.30) al Palau d’Esports després de dos sortides seguides a la recerca del suport de la seua afició per retrobar-se amb la victòria i trencar d’una vegada una ratxa de sis derrotes seguides, la pitjor actualment de la Lliga Femenina. L’equip que dirigeix Isaac Fernández necessita reaccionar per sortir d’aquesta situació, i més rebent un rival directe com l’Araski, amb el qual està empatat a tres victòries. En cas d’aconseguir el triomf, el Cadí obtindria un cert matalàs, ja que IDK Gipuzkoa i Ensino s’enfronten entre si i Celta i Ardoi tenen rivals complicats.

Fernández ja podrà comptar amb Azana Baines, que dijous va rebre l’alta mèdica i tornarà després de ser baixa en els últims tres partits, si bé haurà de jugar amb unes ulleres especials per protegir l’ull que es va lesionar. “Ja s’ha pogut entrenar i la tenim amb nosaltres, i això ja és una bona notícia”, va assenyalar Fernández, que confia en una millora de l’equip. “Estem ocupats a millorar, s créixer, que totes aquestes coses que ens passen en moments puntuals dels partits no passin tan sovint per ser més competitius, cosa que de vegades ens està penalitzant. Som competitives durant molts moments, però no prou com per guanyar els partits”, va lamentar el tècnic. Sobre la situació després d’encadenar sis derrotes va reconèixer que “veig l’equip tranquil, molt confiat i tenint clar cap a on anem, i això em deixa tranquil”. Per una altra banda, també va valorar tornar a jugar al Palau. “Ens fa molta il·lusió ser de nou amb la nostra gent perquè sempre ha respost i sé que ho tornarà a fer. Estem amb moltes ganes de donar-los una alegria en forma de victòria”, va dir el tècnic urgellenc.