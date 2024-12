“La societat ha de tornar a l'esportista el seu esforç”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’evolució professional de la dona esportista, com compatibilitzar la vida d’esportista d’elit o alta competició amb la marca personal, l’emprenedoria, com aconseguir patrocinis durant i després de la carrera esportiva i, sobretot, com integrar-se al món laboral. Aquestes han estat algunes de les qüestions que es van abordar ahir a Lleida en la VI Jornada “omunicació, Dona i Esport, organitzada per la plataforma #EllasSonDeAquí del Grup Nufri.

L’acte, celebrat a l’Auditori Enric Granados, es va iniciar amb una conversa entre la periodista Olga Viza i María Pérez, marxadora atlètica, campiona i subcampiona olímpica a París 2024. Pérez va parlar de l’abandó que es produeix després de la retirada de l’esportista, ja que es perden beques i patrocinis. “La societat no valora l’esportista i crec que, de fet, hauria de tornar d’alguna manera l’esforç invertit durant molts anys per aconseguir èxits que beneficien tot un país”, va dir.

La jornada va continuar amb una taula sobre esport i emprenedoria amb la presència d’Isabel Sánchez (apnea esportiva), Ona Carbonell (exnadadora), Blanca Manchón (vela) i Estefanía Unzu (atleta de maratons). Aquestes esportistes, algunes encara en actiu, van debatre sobre com generar ingressos valorant la seua imatge esportiva, els seus coneixements, les seues experiències i els seus contactes.

A continuació, hi va haver una altra taula redona que va reunir representants que ajuden aquestes esportistes a desenvolupar el seu model de negoci i monetitzar així la seua imatge de marca. En aquest sentit, Nacho Solana, Irene Boned, Claudia Montes i Laura Herrera van coincidir que el més important al principi és donar visibilitat a l’esportista, ja que només tindrà valor en el moment en què la societat la conegui.

Les últimes intervencions de la jornada van ser per abordar la qüestió de la visibilitat de la dona esportista en els mitjans, amb la intervenció de diverses periodistes.

D’altra banda, Grup Nufri, va obrir ahir la novena convocatòria dels seus patrocinis amb l’anunci d’una nova categoria per a les àrbitres o entrenadores que vulguin assolir algun nou repte. Aquest patrocini serà d’un màxim de 2.000 euros.