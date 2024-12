El Barça rep el Leganés obligat a sumar el triomf

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona rep avui el Leganés a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00), en un duel en el qual els blaugranes desitgen mostrar la seua millor cara, la que estan ensenyant a la Champions, per redreçar el rumb en una competició domèstica que se’ls està complicant després d’haver guanyat només un dels cinc últims partits jugats, contra un Lega que lluita per seguir fora de la zona de descens.

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assegurar que no gastarà “energia” a lamentar la seua sanció de dos partits per l’expulsió en el partit davant del Betis, malgrat que espera que els àrbitres “decideixin de la mateixa manera en altres banquetes”. “Crec que la meua reacció no va ser tan exagerada. Vaig anar a la banqueta. Potser hauria d’haver anat una miqueta més suau. Quan vam començar la temporada vaig dir a l’equip que jo no vull estar queixant-me al camp, no vull que ens queixem al terreny de joc dels àrbitres ni dels contrincants. Estem jugant a futbol, posarem el focus en això. No val la pena perdre energia amb altres coses que no podem canviar”, va dir en roda de premsa.

El tècnic blaugrana no posa excuses a la seua sanció però demana el mateix criteri “en altres banquetes”

En aquest sentit, va recordar que quan un àrbitre pren una decisió no es pot “canviar”. “He d’acceptar la roja. Em sap greu, però aquesta és una lliga diferent de les quals jo estava acostumat; acabo d’arribar i ja m’he emportat la meua targeta. Ho accepto i he de treballar en el meu comportament, però vull que els àrbitres decideixin de la mateixa manera en tots els partits, també amb relació amb altres banquetes”, va afegir.

Pel que fa al partit d’avui, va dir que “he dit a l’equip que tot depèn de nosaltres, de si juguem a cent per cent concentrats. Tots els equips intenten trobar la nostra debilitat, això és normal, i ells lluitaran fins al final per intentar obtenir algun punt. Jo vull que l’equip estigui al cent per cent concentrat, vull que respectin el contrincant, però hem de jugar el nostre partit amb el nostre estil”, va assenyalar.

No va voler explicar si farà rotacions, tenint en compte que en l’últim partit de l’any, dissabte vinent 21, jugaran contra l’Atlètic de Madrid.

Marcus Sorg dirigirà l’equip blaugrana

Marcus Sorg dirigirà l’equip des de la banqueta a causa de lasanció de Flick. L’entrenador blaugrana va dir d’ell que “es comunica molt bé amb tots. És un entrenador amb moltíssima experiència, està tenint un acompliment fantàstic aquí, té un gran coneixement del futbol. Crec en ell al 100% i té la competència necessària per gestionar la banqueta”.

Lamine Yamal, el més buscat a Google

En la classificació de tendències elaborada per Google per al 2024, el barcelonista Lamine Yamal figura com el futbolista més buscat a Espanya aquest any. El segueixen en la relació de futbolistes més buscats quatre companys més de Lamine a la selecció espanyola. Nico Williams, Marc Cucurella, Dani Olmo i Álvaro Morata. Ha estat el tercer atleta més buscat aquest any, darrere de la boxejadora algeriana Imane Khelif i el boxejador Mike Tyson.