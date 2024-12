Història repetida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va tornar a reviure ahir el seu particular Groundhog day, el dia de la marmota que va protagonitzar Bill Murray a la pel·lícula del 1993. Es va enfrontar amb el Fraga i el resultat va tornar a ser el mateix, una derrota. Fraga i Vila-sana van reeditar ahir la final de l’última Champions femenina que es va jugar l’abril a la Corunya i en la qual l’equip franjolí es va emportar el títol continental per penals. El referent més recent va ser el partit de Lliga del 23 de novembre passat, que va tenir el mateix guanyador, en aquest cas per 1-3. Hi havia ganes de revenja en aquest inici de la Lliga de Campions i va estar a prop, però no es va materialitzar. El Vila-sana es va avançar al marcador en els primers compassos de la segona part, però el Fraga va remuntar en el tram final d’un partit intens com tots els que mesuren aquests dos rivals i del qual l’equip del Pla d’Urgell va sortir enfadat amb una actuació arbitral que creuen que les va perjudicar. Al mateix escenari on al principi de temporada l’equip va guanyar la Supercopa, el primer títol en els seus 20 anys d’història, les jugadores que entrena Lluís Rodero es van veure condemnades per la falta d’encert davant de porta.

El partit va començar amb un ritme frenètic i els dos equips buscant una resolució ràpida. Els atacs se succeïen i les dos porteres, Anna Salvat pel Vila-sana i Anna Ferrer, pel Fraga, ho paraven tot. De fet, tant una com l’altra van firmar una actuació brillant. Les ocasions més clares, no obstant, van ser per a l’equip del Pla d’Urgell. Luchi Agudo va posar a prova la portera del Fraga al minut 5 i Gimena Gómez ho va provar al 6 amb el mateix resultat, parada espectacular de Ferrer. En ple domini lleidatà, la jugadora del Fraga Vinyet Flix va veure una cartolina blava. Victòria Porta es va encarregar d’executar el llançament directe, però la portera fragatina va desviar la bola, que va caure de nou a peus de Victòria, que tampoc no va poder marcar en segona instància. La millor ocasió per al Fraga la va tenir Rebeca González al minut 9 i Salvat va evitar el gol amb una gran intervenció. Després de l’empenta inicial ambdós equips van semblar prendre’s un respir, tot i que continuava sent el Vila-sana el que tenia el comandament, davant d’un Fraga que es defensava molt bé i que pressionava amb molta efectivitat. Dai Silva, al minut 13 i Luchi Agudo, al 22, van tenir dos bones oportunitats, però la primera part va acabar sense que hi hagués gols.

Tot just començar la segona, els àrbitres van xiular un penal a favor del Fraga que va llançar sense encert Vinyet Flix (26’). Va reaccionar ràpid el Vila-sana, que va tenir una gran ocasió amb una potent rematada de Luchi Agudo (29’). I un minut més tard Anna Ferrer va cometre un penal que a més li va costar una targeta blava i Victòria Porta va aprofitar el llançament per marcar el 0-1 (30’). Dos minuts més tard María Sanjurjo va desaprofitar una falta directa amb què va ser castigat el Vila-sana i al 35 de nou els col·legiats van castigar l’equip. Aquest cop va ser amb un penal que va fallar Rebeca González. El Vila-sana sabia que si no tancava el partit ho passaria malament. No el va tancar i ho va passar fatal. Tant, que el Fraga va aconseguir capgirar el marcador. Primer va ser Adriana Soto la que va aprofitar un error defensiu de les lleidatanes per anotar, al minut 43, l’1-1. El ritme tornava a ser frenètic. Victòria Porta hauria pogut marcar al 44 i, en l’acció següent, qui va tenir el gol va ser Julieta Fernández. I va ser l’argentina la que, al 45, va llançar un potent tir que va suposar el 2-1 i una nova decepció lleidatana davant del Fraga.

Rodero: “Estic indignat amb l’arbitratge, hem perdut 3 punts”

L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, es va mostrar al final del partit molt descontent amb l’actuació arbitral, que creu que va perjudicar el seu equip. “No ens han respectat els àrbitres, hi ha hagut una gran diferència de criteri per la seua part. Hi ha hagut moltes accions de contacte i han acabat amb cinc faltes, els han perdonat alguna targeta blava i en l’última jugada no s’han atrevit a assenyalar una clara falta a Dai. Estic indignat per l’arbitratge”, va explicar.Rodero va afegir que “també estic enfadat perquè hem perdut tres punts que teníem encarrilats, hem merescut sense cap dubte un millor resultat. Estic molest perquè havíem d’haver sentenciat el partit i no hem sabut tancar-lo”, va afegir, malgrat que també va reconèixer “el gran esforç que ha fet tot l’equip. Hem tingut fases de joc molt bones, però hem comès errors com el que ens ha costat el primer gol”. Va valorar també que “ens n’anem amb una derrota mínima, hem perdut una batalla però la guerra és molt llarga”.