El Lleida perd i surt del play-off (1-0)

El partit ha començat malament des de ben aviat, ja que l'Espanyol ha aprofitat molt bé una contra conduïda per Thymos que ha finalitzat Almansa per obrir el marcador al minut 3 de partit. El Lleida ha buscat ràpidament la reacció i Òscar Rubio ha intentat una rematada que ha sortit desviada per poc.

Els lleidatans a poc a poc anaven sentint-se més còmodes sobre la Dani Jarque i, al minut 11, Fran ha superat al seu defensor, però la seva jugada per banda ha acabat amb un xut fluix que ha aturat Tristán amb facilitat. Adri Lledó i Òscar Rubio han vist targeta groga pels blaus i Rufo per part dels locals.

El partit s'ha estabilitzat i amb el pas dels minuts, tot i que el Lleida ho intentava, no arribaven ocasions clares de gol. Finalment, s'ha arribat amb l'avantatge perico d'1-0 al descans.

A la segona part, Marc Garcia ha donat entrada a Adri Gené, l'equip continuava arribant i portant el domini del joc, però aquestes ocasions, entre la falta de precisió dels jugadors blaus i la defensa perica, no acabaven de ser perilloses pels interessos del Lleida.

Els entrenadors anaven introduint canvis per posar cames fresques sobre el terreny de joc, tot i això, el partit continuava sense ritme. Finalment, el Lleida no ha pogut ni tan sols empatar el partit durant els sis minuts d'afegit i l'equip de Marc Garcia surt de les posicions de play-off.