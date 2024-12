Victòria contra un gegant

Laura Biczó intenta una jugada pressionada per una rival. - LEIRE DÍAZ

Publicat per COLAU OBRADOR

El Robles Lleida va tornar a guanyar després de l’aturada el cap de setmana passat, batent un dels millors de la categoria, l’Alcorcón (58-55). Les madrilenyes estaven sense perdre cap partit des de la primera jornada, i van acabar la ratxa de 7 partits consecutius sense perdre.

El partit va començar amb un ritme d’anotació molt baix, marcat pels errors sota cèrcol de les jugadores bordeus. Malgrat el mal balanç ofensiu, van mantenir a ratlla les visitants i van acabar els primers deu minuts tan sols 3 punts per sota (8-11). El segon quart va ser el dels parcials bojos, arribant a posar-se el partit 12-21 a falta de tres minuts per acabar el quart. En aquells tres minuts les lleidatanes van anotar 9 punts seguits i van capgirar el marcador al final, amb diverses cistelles de dos punts en l’últim minut (26-24).

El tercer quart va ser un desastre per al Robles, que tan sols va ser capaç d’anotar 8 punts. Les rivals van aprofitar per distanciar-se en el marcador, sobretot en els dos últims minuts, quan van anotar 13 punts seguits (34-43). L’últim quart va ser tanmateix de les lleidatanes, que van remuntar en poc temps, aprofitant que Paula García, jugadora d’Alcorcón, es va retirar lesionada. Carla Fernández va prendre el timó en atac i va ser clau per culminar la remuntada en un quart en què el Robles va sumar 24 punts (58-55).

Rubén Petrus va donar l’enhorabona a les seues jugadores, destacant “la grapa i les ganes d’anar millorant”, i que guanyar contra Alcorcón era una pujada anímica però que alhora saben “quin és el nostre lloc en aquesta lliga i sabem de què som capaços”. El Robles aconsegueix amb la victòria igualar el balanç de derrotes amb 5-5.