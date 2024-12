El Barça resol de penal davant d'un cuer lluitador

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona, acostumat a resoldre els partits amb golejades i marcadors voluminosos, va guanyar ahir patint i per la mínima a Mestalla el València, que va firmar un gran treball defensiu i de resistència davant del campió, però van acabar sense el premi esperat. Amb 7.900 espectadors a la grada, el València va obrir Mestalla per primera vegada per rebre el Barcelona, un duel entre dos equips totalment diferents.

El València, cuer, encara no ha aconseguit guanyar a la Lliga F, mentre que el Barcelona, el líder, ho ha guanyat tot. Però les valencianistes van caure amb honor.

El Barcelona tenia el domini total del joc, però la seua possessió no es traduïa en l’habitual superioritat aclaparadora en atac, mentre que el València aconseguia arribar a l’àrea blaugrana de forma esporàdica, però amb criteri.

Ben ordenades sobre la gespa de l’estadi centenari, el València va aguantar la primera part i l’inici de la segona, fins que un penal comès per Florentino sobre Vicky López als 54 minuts el va resoldre Rolfö per avançar el Barça. “Sí que es pot”, va cantar Mestalla tot just rebre el gol, però Pere Romeu va treure referents com Graham Hansen, Ona Batlle i Patri Guijarro per tenir més possessió i sentenciar el duel, però no ho va aconseguir. Les valencianistes van aguantar el tipus en defensa, però en atac es van mostrar molt ineficaces i tot just van inquietar la meta blaugrana Font.

Al final victòria mínima i ja a pensar en el Manchester City, amb la primera plaça del grup en joc.