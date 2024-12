Entrepussada greu del líder

Els jugadors del Barcelona, capbaixos, mentre els del Leganés celebren un èxit històric, ja que l’equip madrileny no havia guanyat mai el Barça com a visitant. - EFE

El Barça es va ficar ahir en un embolic monumental amb la sorprenent i ridícula derrota davant del Leganés (0-1), que per primera vegada va guanyar a domicili els blaugranes. L’equip de Hansi Flick acumula només cinc punts en els últims sis partits de Lliga, en els quals ha dilapidat el seu avantatge al capdavant del campionat.

De fet, segueix líder, però ja no depèn de si mateix. Suma els mateixos punts que l’Atlètic de Madrid (38) amb un partit més, però les seues sensacions no tenen res a veure amb les mostrades uns dies abans a Dortmund a la Champions. Però després de les derrotes contra la Reial Societat, el Las Palmas i la d’ahir contra el Leganés, els barcelonistes han mostrat la seua pitjor cara i han sumat cinc punts dels últims divuit possibles.

Sense adonar-se’n, el Barça ja perdia al minut 4. La sortida dels blaugranes va ser un despropòsit. Mal situats al terreny de joc, amb una pressió baixa i poca comunicació en les cobertures, abans del gol del Leganés ja havia hagut d’intervenir Iñaki Peña per salvar el gol en una ocasió de Munir. En el córner posterior, Sergio González va rematar sol de cap per avançar els seus. El Barça ni se n’havia assabentat i després li van entrar totes les presses.

I el Leganés va jugar el seu partit, a refugiar-se enrere i a confiar en Dmitrovic i que la punteria dels davanters blaugrana estigués desviada. Li va sortir perfecte. Tot això es va complir la resta del matx, en un exercici que va ser un monòleg estèril de l’equip dirigit ahir per Marcus Sorg, davant de la sanció de Hansi Flick.

Malgrat no estar gaire fins, els blaugranes van tenir tres ocasions claríssimes per equilibrar el partit, sobretot en el primer temps, però com li va passar davant de la UD Las Palmas, tampoc no va ser el seu dia.

Dirigits per un bon Casadó, gairebé tot el perill va arribar en les incorporacions per l’esquerra de Balde i en els primers 45 minuts, després el seu futbol es va anar diluint. La primera va ser en una acció de Raphinha en la qual Lewandowski es va trobar amb Dmitrovic (10’).

El brasiler, al minut 33, va ser qui va tenir més a prop l’empat, amb una rematada al travesser desviada per Dmitrovic. Un minut després, de nou el porter va salvar el seu equip, després d’un gran control de Lewandowski i una mala resolució.

Entre pèrdues de temps del Leganés i errors de precisió del Barça va transcórrer el primer temps, en el qual van planar molts dubtes en els locals, perquè van ser incapaços de crear superioritats, de trobar profunditat i, sobretot, de tenir lucidesa. La millor notícia per al Barça va ser que quedaven 45 minuts, però els blaugranes continuaven sense reaccionar i en el segon temps seguien amb un futbol pla i cada vegada amb menys idees.

Sorg va posar en joc Ferran i Fermín per Lewandowski i Olmo amb mitja hora al davant, però no canviava res. Van entrar després Cubarsí i Gavi per Eric i Lamine Yamal –que havia rebut una duríssima entrada de Neyou– a un quart d’hora del final, però el Barça no arribava a porta.

Kounde va tenir l’1-1 al 79, però el francès va creuar massa el xut. Al final, el Barça es va limitar a tirar pilotes a l’olla sense creure mai en la seua sort. En una setmana, la visita de l’Atlètic a Montjuïc, en què els blaugranes no havien deixat de marcar en els 33 partits previs, determinarà exactament on es troben.

L’ajudant de Flick diu que “és molt dur entendre aquesta derrota”

Marcus Sorg, que ahir va dirigir l’equip per sanció de Hansi Flick, va dir que “és molt dur entendre aquesta derrota. El primer problema ha estat la falta de concentració en els primers cinc minuts de partit. Hem concedit aquest primer gol. Hem tingut 20 ocasions malgrat no fer un bon partit, però no hem marcat. Així és complicat poder guanyar”.Va afegir que “hem d’aprendre d’aquesta situació. Hem jugat molts partits de molta exigència en pocs dies i l’equip no hi està acostumat. Cal treballar-hi”. I sobre l’estat de Lamine Yamal va dir que “ha decidit que estava bé i que podia continuar jugant. No puc dir que estigui bé, caldrà esperar a l’examen del cos mèdic”.Pedri, per la seua part, va dir que “hem d’entrar millor al partit. Quan un equip així et fa un gol, es tanca enrere i és difícil. Ens ha faltat aquella espurna i hem de tenir més claredat de cara a gol. Hem de sortir igual que a la Champions, a menjar-nos-els. És impossible anar-se’n content avui. Hem començat una mica adormits”.

