L'Alpicat B guanya l'Alcarràs B i es col·loca líder

L’Alpicat B va vèncer 2-0 l’Alcarràs B en un duel entre el primer i el segon classificats. Amb aquest triomf, els locals van prendre el liderat al seu rival.

L’Alpicat B va dominar el matx des de l’inici. Aiçaguer va obrir el marcador en el minut 13 al rematar una pilota al primer pal a la sortida d’un córner (1-0). Poc abans del descans, Carmona va fer el 2-0 aprofitant una pilota a l’espai.

A la segona meitat, l’Alpicat B va controlar el partit sense problemes, mentre que l’Alcarràs B no va arribar a generar perill. Els locals fins i tot van tenir ocasions per ampliar el seu avantatge, però el marcador ja no es va moure més.

D’altra banda, en el Grup 14 l’Alpicat B és el nou líder al derrotar l’Alcarràs B, que ara és segon (2-0). Tercer segueix el Golmés malgrat la derrota a casa contra el Pardinyes (2-3). L’AEM conserva la quarta plaça gràcies al seu empat a casa del cuer Borges B (1-1).

La part alta del Grup 15, més ajustada que mai

En el Grup 15, Vallfogona, Angulària i Torà comparteixen el liderat amb 28 punts. Els tres equips van aconseguir guanyar en aquesta jornada. El Vallfogona no va tenir pietat del Ponts (6-2), l’Angulària es va desfer del Pardinyes B (0-3) i el Torà va guanyar un Térmens que cau fins a la quarta plaça (3-1).