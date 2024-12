L'Alpicat torna a caure

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida.net Alpicat va tornar a la zona de descens de l’OK Lliga al perdre ahir a la pista del Vic (4-3) i sumar la segona derrota consecutiva. El conjunt dirigit per Sito Expósito va tenir opcions d’empatar durant els últims compassos del duel, però no va aconseguir tirar i se’n va anar amb les mans buides davant un rival directe per la permanència a la màxima categoria.

Els lleidatans no es van amagar en els primers minuts i van anar a buscar el triomf, protagonitzant les millors ocasions. Miquel Serret va posar a prova Puigbí en dos ocasions, abans que els col·legiats assenyalessin una falta rigorosa de Rovira sobre Marc Vázquez. A més, la van sancionar amb una blava i una falta directa que el jugador de l’Alpicat no va saber aprofitar, estavellant la bola al pal. Els lleidatans van insistir, amb Ballestero provant-ho des de lluny, abans de rebre el cop en forma del primer gol del Vic. Uri Vives, que reapareixia després de l’agressió que va patir a la pista del Voltregà, va llançar una falta de forma magistral per a l’1-0 als 8 minuts. L’Alpicat estava tenint més oportunitats que el rival i es va mostrar més valent, però no trobava la manera de superar Puigbí. Llenas va provar d’aixecar la bola davant del porter local, que la va desviar, però Puigbí no va poder fer res en l’empat. Zilken va conduir un contraatac i va transformar des del lateral (1-1). Els locals van intentar tenir més protagonisme en atac i Rovira va posar a prova un Bosch molt segur sota pals. En el minut 18, el Vic va tornar a tenir fortuna i es va avançar. Litus Sánchez va disparar des de lluny i la bola se li va escapar a Bosch després de colpejar-li a les costelles (2-1). Els locals encara van tenir l’ocasió d’augmentar la renda, però Bosch va estar més encertat que en el segon gol.

Reapareix després de ser agredit contra el Voltregà, marca el primer gol i evita l’empat dels lleidatans

Després del descans, el ritme del matx va baixar notablement, amb un Vic que va saber controlar la possessió i un Alpicat que no va crear una jugada que acabés en una clara arribada davant de Puigbí. Ballestero ho va provar des de lluny, però va ser el Vic l’equip que va tornar a tenir la sort de cara. Rovira va marcar el 3-1 al tancar un contraatac i llançar la bola al costat que li va oferir Bosch, que esperava un tret creuat. Amb prou feines sense temps de reaccionar, l’Alpicat es va trobar amb el 4-1. Uri Ramírez va marcar des de lluny i va obligar Sito Expósito a aturar el duel, ja que el seu equip es quedava sense opcions de sumar.

Encara quedava molt temps davant, més de 15 minuts. Marc Vázquez ho va provar abans que els àrbitres no veiessin un possible penal sobre Uri Vives, que no va protestar gaire. A l’altra àrea també hi va haver una possible pena màxima, després que Vives fes caure Miquel Serret. El temps jugava a favor del Vic, que no tenia problemes per controlar la bola. Bosch va haver de lluir-se en un parell d’ocasions, mentre que Marc Vázquez va tornar a posar a prova Puigbí, però l’Alpicat no feia l’efecte de poder optar a l’empat. A més, els minuts anaven passant. El tècnic local, Ramon Pardo, va demanar un últim esforç als seus jugadors en el temps mort a 4:49 del final, però van ser els lleidatans els que van aprofitar millor aquesta aturada. Iago Vázquez va establir el 4-2 a passada de Zilken en el 47 i donava esperança a un Alpicat que mai es rendeix. A més, Iago Vázquez va tornar a marcar poc després, desviant un llançament llunyà de Zilken. Restaven 2:41 per al final i l’escenari havia canviat. El Vic va tractar la bola i va esperar un Alpicat ansiós pel quart gol. A falta de poc més d’un minut, Expósito va introduir un cinquè jugador per Bosch i els lleidatans van estar a prop d’aconseguir l’empat. Zilken va tirar alt a falta de 49 segons, mentre que Iago Vázquez no va aconseguir recollir la pilota penjada a 11 segons del final. En l’última jugada, ja amb l’amenaça de la botzina final, Vives va aconseguir interceptar una bola que hauria deixat Besolí sol davant de Puigbí. Reacció tardana d’un Alpicat que tancarà l’any en descens, però amb la sensació que podrà lluitar per l’anhelada permanència a l’OK Lliga. El conjunt lleidatà, que va guanyar el seu últim partit el 30 de novembre, obrirà el 2025 rebent a la seua pista el Calafell, en un duel previst per al 4 de gener (20.00).

L’entrenador del Lleida.net Alpicat, Jordi Sito Expósito, va manifestar després de l’ajustada derrota a la pista del Vic que “l’equip arribava al partit amb ganes de reaccionar després del mal resultat de l’última jornada. Però un error ens ha costat l’1-0. Ho hem solucionat com hem pogut. La primera meitat, més enllà del resultat, és completament nostra. Hem tingut diverses ocasions per anar-nos-en al davant en el marcador, però la realitat és que ens en hem anat amb un 2-1. A la segona meitat hem començat dominant, però no hem aconseguit marcar. El moment en què hem perdut Marc Vázquez perquè se li ha trencat un patí ens ha descol·locat. Amb el 4-1 hem volgut demostrar que estàvem amb ganes, tocats en l’orgull, i hem estat molt superiors en els últims compassos”, va afegir.

“Les quatre o cinc ocasions que hem tingut per empatar no han volgut entrar. Ens en anem molt tocats, perquè creiem que hem fet un partit per guanyar. Els errors individuals o col·lectius els hem pagat massa cars. Ens ha faltat ser una mica més regulars en tots els sentits. Perquè s’ha vist que quan hem apretat i estirat la pista ho hem aconseguit. Només quan érem més passius, el Vic ha estat superior a nosaltres. És una llàstima perquè hem hagut de jugar contra els rivals directes fora de la nostra pista i no han estat resultats positius. No ens queda més que continuar treballant”, va sentenciar.