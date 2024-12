El Pons Lleida viatja a Reus a assegurar la Copa

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida tanca avui (21.00) l’any visitant el Reus Deportiu amb un doble objectiu: allargar la bona ratxa de resultats –acumula nou jornades sense perdre entre Lliga i Europe Cup– i fer un pas més cap a la Copa del Rei. De fet ho podria certificar avui si guanya o empata, independentment d’altres resultats. Perdent també ho podria assegurar, però necessitaria que Caldes i Sant Just també ho fessin, cosa del tot probable perquè juguen davant del Barça i Calafell.

A més, el Pons Lleida li té preses les mides al Reus, al qual ha derrotat en set dels últims vuit partits que els dos han jugat en la competició domèstica. “En els últims anys hem aconseguit moltes més victòries que derrotes, però això del passat és estadística i no significa res”, va avisar el tècnic Edu Amat, que veu un encontre molt complicat davant d’un rival que a casa no ha cedit ni un sol punt aquesta temporada en cap de les competicions.

“A la pista ho han guanyat tot, la qual cosa deixa clar el seu potencial, però si fem les coses ben fetes en defensa i amb la dinàmica que portem, tindrem les nostres oportunitats per emportar-nos el partit”, va dir Amat, que té clar que per aconseguir-ho “hem d’estar bé en defensa, generar ocasions de gol i les que tinguem clares, aprofitar-les”, va assenyalar.

D’altra banda, l’eliminatòria de quarts de final de la Europe Cup davant de la Vendeenne francès es disputarà el 8 de febrer en terres gal·les i l’1 de març a l’Onze de Setembre.

El Vila-sana afronta un partit trampa a Bembibre

El Patí Vila-sana viatja aquest matí en AVE fins a terres lleoneses per enfrontar-se a la nit (20.30 hores) al Bembibre en un partit “trampa”, com el va qualificar ahir el seu tècnic, Lluís Rodero, que vol passar pàgina de la derrota europea de dissabte a la pista del Fraga en l’estrena de la Champions. “L’equip està tocat perquè sempre que perds és normal que ho estiguis, i més de la manera que ho vam fer, jugant un bon partit. Evidentment hem de millorar en la definició, però no vull sentir parlar que l’equip està tocat perquè el veig bé, jugant bé, i no hi ha ningú que estigui abatut. Cal mirar cap a dalt malgrat la derrota de dissabte, que ja cal oblidar”, va assenyalar Rodero.El tècnic del Vila-sana va assegurar que “és un partit important, en una pista difícil i amb un desplaçament complicat pel mig, per a mi és un partit trampa que hem de tirar endavant”, i va demanar màxima concentració i respecte per al rival. “Sabem la importància que té el partit per a nosaltres, perquè cada error es pot pagar molt car aquesta temporada a la Lliga. No podem pensar que perquè el rival és a la zona baixa ho tenim fet o que és un tràmit; és tot el contrari, és un partit trampa, molt complicat. El que volem és guanyar per tancar l’any amb una victòria que ens permet estar en el liderat, ni que sigui empatat amb altres equips”, va assenyalar.