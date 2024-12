El Barça, el club de la Lliga amb més ingressos per drets audiovisuals

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona i el Reial Madrid es mantenen com els dos equips que més van ingressar la temporada passada 2023-2024 a LaLiga EA Sports en el repartiment de la comercialització dels drets d’explotació de continguts audiovisuals, segons un comunicat de LaLiga emès ahir.

La Lliga va fer públiques les dades oficials corresponents al repartiment per temporada de la comercialització dels drets de televisió que disposa l’article 7.1. del Reial Decret-llei 5/2015 i segons els quals el FC Barcelona i el Reial Madrid són els més destacats de LaLiga EA Sports. Dels 1.348,43 milions d’euros recaptats, el Barça va ser el que més va ingressar a LaLiga EA Sports 2023-2024, amb un total de 153,82 milions (162,49 després dels ajustaments pel projecte LaLiga Impulso amb CVC), davant d’un Reial Madrid que va ingressar 151,04 milions (159,55).

Aquests dos clubs i l’Atlètic de Madrid, amb 120,10 milions (117,89), són els únics que superen la barrera dels 100 milions d’euros. Es queden a prop el Sevilla, amb 73,85 milions (72,49), i la Reial Societat, amb 72,04 (70,71).

D’altra banda, a LaLiga Hypermotion, la Segona divisió, els clubs que més van ingressar per la comercialització dels drets audiovisuals van ser el RCD Espanyol, amb poc més de 10,44 milions i més de 26 per la compensació per descens, el Reial Valladolid, vorejant les dos xifres, i l’Elx, per sobre de vuit milions.

D’altra banda, la Lliga va fer públics ahir els horaris de la vintena jornada, primera de la segona volta, en la qual el Barça visitarà el Getafe el dissabte 18 de gener (21.00 hores).

Koundé, el jugador amb més minuts enguany

El francès Jules Koundé (FC Barcelona) és el jugador amb més minuts disputats entre el seu club i la seua selecció aquest any, fins diumenge passat, segons un informe del Centre Internacional d’Estudis de l’Esport (CIES). Koundé ha disputat un total de 5.872 minuts repartits en 69 partits.

El Girona aprova un pressupost rècord

La Junta General d’Accionistes del Girona va aprovar ahir el pressupost per a la temporada 2024/2025, que suma una xifra rècord de 113 milions d’euros que consoliden el creixement del club. Aquest increment es deu principalment a l’augment dels drets de TV, que han crescut un 80%.

