Biomassa per calefactar recintes esportius de la Seu

L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana treure a concurs públic les obres de construcció de la xarxa de calor amb biomassa per als equipaments esportius municipals. En concret, es preveu que es construeixi una nova edificació annexa al costat oest del pavelló poliesportiu, on s’ubicarà una caldera que alimentarà el Palau d’Esports, el mateix poliesportiu, la pista polivalent i els vestidors del camp de futbol per un import de 427.349,54 €.