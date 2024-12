Freda eliminació

El Lleida CF es va impregnar ahir del gelat ambient del Camp d’Esports, cobert per complet per la boira, i va mostrar una imatge molt inofensiva en el seu duel davant del Sabadell, que, com va fer a la Lliga, es va emportar la victòria del Camp d’Esports (1-2), aquesta vegada acompanyada d’un bitllet per a la següent ronda de Copa Catalunya. El conjunt blau, amb poques idees en atac, va ser incapaç de generar ocasions de perill per revertir els dos gols arlequinats, un a cada part, i només va poder maquillar el marcador amb un gol de Yeray en l’afegit, que no va servir per trencar la mala ratxa de resultats que arrossega. En un partit amb ambient fred i molta boira, tots dos equips van començar temptejant-se, amb poques arribades a les àrees i un Lleida que provava d’atacar directe amb Adri Gené com a punta de referència. El primer intent va ser del Sabadell, al minut 14, amb un xut llunyà de Marru que Lladonosa va haver de desviar a córner. El seu company Gonpi també va provar sort des de lluny cinc minuts després i va enviar la canonada directa al travesser. El Lleida va reaccionar i va arribar en diverses ocasions a l’àrea rival en el tram entre el minut 24 i el 29. Òscar Rubio i Diego Iglesias no van ser precisos en les seues rematades arribant des de les bandes, però qui va estar més a prop del gol va ser Fran Pérez, en un cop de cap desviat. El partit va baixar de ritme al segon tram de la primera meitat, amb lleuger domini del conjunt arlequinat, que primer va reclamar un penal sobre Gonpi (32’) i després va avisar en una falta lateral rematada per Morcillo. En una altra falta semblant, al 42, Miguelete va sorprendre amb un xut quan tothom esperava una centrada i va avançar els visitants (0-1).

El conjunt lleidatà va provar de reaccionar després del descans, però més enllà d’un xut tímid d’Unai que va atrapar Lluc, va ser incapaç d’arrabassar la pilota a un Sabadell que es defensava amb la possessió i, abans del 0-2, només va arribar amb un intent de Miguelete després d’una clara falta sobre Operé. Per al Lleida, qui més ho va intentar va ser Yeray, que, malgrat ser defensa, arribava constantment a la zona de rematada i al 74 va obligar a una gran intervenció de Lluc, que va desviar la pilota al travesser i va evitar el gol. Tres minuts després, Iker va fallar una rematada franca després d’un error en sortida de pilota del Sabadell i, tot seguit, l’equip vallesà va anotar el 0-2, en una bona combinació que Utgés va definir superant Lladonosa (0-2). El conjunt lleidatà semblava vençut, però passat el 90’ de partit va tornar a aparèixer Yeray per fer l’1-2 de volea després d’una falta lateral que va donar una mínima esperança als blaus, que es va esvair quan l’àrbitre va xiular el final sense que hi hagués temps de res més.

Marc Garcia: “El resultat no és gaire just, hem tingut ocasions”

El tècnic del Lleida, Marc Garcia, es va mostrar resignat després de l’eliminació, admetent que “jo evidentment volia guanyar, com en tots els partits” i a més va considerar que “el resultat no és gaire just. Hem tingut moltes ocasions i crec que el nostre gol ha arribat massa tard”. A més, va reconèixer que “tenim molts jugadors al límit físicament i alguns han tingut minuts que no havien de tenir”. Per això, almenys va celebrar que “en aquest sentit, tothom està sa de cara a l’últim partit de l’any, en el qual hem de fer un darrer esforç per sumar els tres punts sí o sí”. Garcia també va lloar el paper de Yeray Izquierdo en el partit, sobre qui va dir que “m’ha agradat molt, sobretot de lateral”.