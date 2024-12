Golejada i líder de grup

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça Femení és el líder del Grup D de la Lliga de Campions Femenina després de guanyar ahir el Manchester City (3-0) a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, en una final en la qual necessitaven guanyar per dos gols les seues rivals i en la qual van sortir a mossegar des del primer minut, en un partit que hauria valgut per a una golejada major si no fos per la gran actuació de la portera citizen Khiara Keating.

La victòria del Barça havia de ser per dos gols o més per aconseguir el liderat, arran del 2-0 que els va endossar el City al seu Academy en la jornada inaugural. Des d’aleshores, tot victòries per als dos equips. Però en aquest cara a cara, en el duel directe pel liderat, el Barça va demostrar que vol revalidar el títol anant a totes, amb bon joc, ocasions clares i criteri per acabar desmuntant el rival, empetitit a Montjuïc. El Barça passa a quarts de final com a líder indiscutible de grup. El City arribava amb moltes baixes de pes (Vivianne Miedema, Lauren Hemp, Khadija Shaw i Alex Greenwood) i poc fons d’armari tenia Taylor. El Barça anava amb tot a buscar el liderat i va lligar de mans les seues rivals. El City va intentar aguantar amb accions surrealistes. Abans de l’1-0 la seua portera se’n va anar a terra i va demanar assistència mèdica. I, a la dècima de segon, la banqueta del City estava cridant a les seues jugadores perquè s’atansessin a la banda. Un temps mort en tota regla vestit de malalties físiques en una portera que, just després, va servir com si res.

Aitana: “Si el Barça no lluités per res, potser no seria aquí”

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí va comentar que li motiva jugar a l’equip blaugrana pel que sent envers l’entitat i pel seu caràcter guanyador, ja que si no el tingués potser ella, dos vegades Pilota d’Or i recent guanyadora del The Best de la FIFA, optaria per deixar el club de la seua vida, del qual se sent aficionada i en el qual es va formar. “A mi el Barça m’agrada pel que sento pel club, és una cosa que a mi em motiva, però sobretot també perquè és un equip guanyador i jo soc una persona guanyadora. Si el Barça fos un equip que no lluités per res doncs igual no seria aquí”, va comentar en una entrevista a DAZN recollida per Europa Press.