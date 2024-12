A l'ACB i sense dèficit

“Per primera vegada en la història del Força Lleida, des que soc president i també anteriorment, tancarem l’exercici quadrant números”, va explicar ahir el president del club, Albert Aliaga, durant el tradicional encontre nadalenc amb els mitjans de comunicació, amb referència al pressupost de quatre milions d’euros que té el club en aquest exercici.

“Com cada any volemcelebrar aquestes festes amb la nostra família, i amb els mitjans de comunicació”, va començar Aliaga en el seu discurs. “És un any especial, i encara que amb el Robles no, perquè ja han acabat, amb Hiopos ens queden uns partits superimportants. Passi el que passi estem fent història tots junts. Vull desitjar a la nostra afició i a tots els lleidatans unes bones festes i recordar-los que aquest dissabte tenim un partit superimportant, una final contra Granada, en la qual desitgem i volem que el pavelló estigui ple”, va dir.

En el seu balanç esportiu, econòmic i social va dir que “estem davant d’un any històric. Ara mateix, no en som conscients, perquè ha estat un any en què no hem tingut ni cinc minuts per desconnectar, però aquestes festes ens permetran adonar-nos-en. Estem fent història en l’esport lleidatà”. Va qualificar de “bestial” la resposta tant d’empreses, institucions i aficionats. Tenim un mínim de 5.000 o 5.200 espectadors en cada partit. És veritat que esperàvem una resposta més gran amb el Robles, que també ofereix un gran espectacle”.

Sobre el que li demana el 2025 va dir tenir-ho molt clar: “El somni és salvar-nos, que ens salvarem, n’estic convençut. Ens salvarem segur, perquè ens ho mereixem. Partit a partit hem de disfrutar del que estem fent, que és una cosa que crec que encara no en som conscients. El 2025 cada partit ha de ser una festa, tant en el masculí com en el femení i que al juny ens puguem tornar a trobar per celebrar la permanència a l’ACB”. Va assegurar també que segueixen pendents del que ofereix el mercat.

Oriola: “Aquí em sento estimat”

Pierre Oriola va explicar ahir, després de l’entrenament de la plantilla, que encara que “se’ns han escapat alguns partits per petits detalls. Estem on volíem estar. L’objectiu és aconseguir la salvació l’abans possible i després ja veurem on podem arribar”. El de Tàrrega va dir sentir-se molt bé a nivell personal. “Volia un projecte en el qual em sentís còmode, estimat i avalat i aquí a Lleida ho estic, ho he trobat i n’estic gaudint”. També va admetre en el pla esportiu que el partit de dissabte davant del Granada és important i “difícil”.