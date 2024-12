L'Atlètic Lleida treballa en la creació de la primera penya

L’Atlètic Lleida comptarà ben aviat amb la primera penya d’aficionats. Així ho va explicar ahir Xavier Bartolo, director esportiu del club lleidatà, durant el balanç de l’any davant dels mitjans de comunicació, en el qual va destacar el bon moment de l’entitat. Acompanyat pel president, Josep Maria Oromí i l’entrenador, Gabri García, Bartolo va explicar que “sent un projecte nou aquest any hem aconseguit l’ascens a Tercera RFEF. En qualsevol categoria, un ascens sempre és una cosa molt difícil” i va recordar que “els èxits esportius ajuden a consolidar els projectes. I ara estem treballant per aconseguir un nou repte esportiu”, admetent que un altre ascens forma part dels seus objectius.

El director esportiu, artífex de l’ascens com a entrenador de l’equip el curs anterior, va destacar que “només segueixen tres jugadors de la passada temporada i la meitat de la plantilla són lleidatans”. Va incidir que l’Atlètic Lleida “és un projecte de ciutat” i que aquest també passa per una aposta pel futbol base, per la qual cosa va donar valor al fet que “ja tenim onze equips al planter”.