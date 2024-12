Dos etapes passaran pel Pirineu de Lleida en el 90 aniversari de la Vuelta

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Vuelta Ciclista a Espanya va presentar ahir el recorregut oficial per a la seua edició del 2025, any en el qual la prova masculina celebrarà el seu 90è aniversari arrancant el 23 d’agost a Torí (Itàlia) i acabant el 14 de setembre pels carrers de Madrid, amb un disseny centrat en la meitat nord del territori espanyol, incloent molta muntanya i poca contrarellotge, i que traspassarà una vegada més les fronteres del país.

Dos d’aquestes etapes de muntanya recorreran territori lleidatà, malgrat que sense sortides ni arribades a la província. L’etapa número 6 sortirà des d’Olot i acabarà a la localitat andorrana de Pal, després de recórrer la Cerdanya i l’ Alt Urgell.

En la següent etapa, entre Andorra la Vella i l’estació aragonesa de Cerler, el recorregut tornarà a passar per la Seu, abans de l’ascensió al port del Cantó, considerat port de primera categoria. Posteriorment, el pilot passarà per Sort i la Pobla de Segur i de camí a Aragó pujarà el port de la Creu de Perves, de segona categoria. El final de la setena etapa a Cerler serà un dels cims històrics que recorrerà la ronda, que també passarà per pics com el Morredero, l’Angliru i la serra de Guadarrama.

Per celebrar el seu 90 aniversari, la carrera visitarà tres països –Itàlia, França i Andorra– i 10 comunitats autònomes –totes de la meitat nord–, amb un total de 10 arribades en alt i en què repetiran ports que han donat molt de joc en edicions anteriors, com el Larra-Belagua o l’alt de la Farrapona.

Com ja es va desvetllar fa dies, tot arrancarà a Itàlia, que acollirà per primera vegada la sortida de la Vuelta i serà seu de tres etapes íntegres, abans que el pilot entri a França.