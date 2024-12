Marc Garcia: "Hem de treure els tres punts sigui com sigui"

El Lleida CF afronta aquest diumenge (12.00) un partit "fonamental, absolutament clau per nosaltres" a casa contra l'Andratx, que el conjunt blau afronta amb la mentalitat de "treure els tres punts sigui com sigui" per deixar enrere la mala dinàmica de cinc partits de Lliga sense guanyar i poder "recuperar les bones sensacions, perquè aquestes últimes setmanes han estat millorables".

Així de clar s'ha expresat en roda de premsa el tècnic del Lleida, Marc Garcia, que veu que l'equip "s'ha recuperat ràpid" de la derrota del dimecres contra el Sabadell, que s'ha unit a la mala dinàmica en Lliga, amb quatre punts dels últims quinze en joc, abans d'afrontar l'últim partit de l'any i la primera volta. "Li hem donat la importància justa, perquè sabem que l'objectiu és la Lliga", ha explicat el tècnic, que ha reconegut l'afectació que les lesions han tingut en l'evolució de l'equip.

"No m'agrada treure el tema perquè sembla que m'estigui excusant, però és innegable que les lesions són importants i ens afecten. El dia a dia canvia molt, hi ha gent que ha d'acumular molts minuts i no et permeten tenir recursos per canviar els partits. Però som el Lleida, sabem quin és l'objectiu i amb els que som hem de treure els partits endavant", ha desenvolupat Marc Garcia, que seguirà amb les baixes de Campins, Mario Domingo i Juanan. En el cas de Guillem Naranjo, el tècnic ha explicat que "ja ha començat a entrenar i en el cas que estigui per jugar, només ho faria si fes falta".

A més, ha lloat la maduresa de la plantilla per assumir amb normalitat el mal moment actual. "El camí fins aquí ha tingut molts obstacles i sembla que mai acabes de veure llum ni tens tranquil·litat. Donar-li normalitat a tot plegat ha fet que ho assumim bé i ens fixem en el següent partit", ha afegit.

Sobre el rival, un Andratx que està en zona de descens però encadena dues victòries, ha apuntat que "és un equip que defensa en bloc baix, dels que més et deixa jugar. No té problemes en donar-te la pilota i en que s'allargui el partit amb el 0-0". Per això, ha reconegut que "el partit és complicat, més amb els precedents que tenim, ja que ens ha costat treure els últims partits" i ha ressaltat la importància de "controlar les emocions, perquè pot passar que el 0-0 ens sembli poc i que un error ens acabi costant el 0-1. Hem de saber tenir calma per jugar en totes les situacions".