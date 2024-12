Pons: “Estem davant d'una oportunitat única”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot lleidatà Eduard Pons va explicar ahir que “estem davant d’una oportunitat única” per aconseguir un èxit històric al Dakar, que començarà el 3 de gener a l’Aràbia Saudita. “Anem amb un equip per guanyar”, va dir amb referència al Pons Rallysport, que comptarà amb el suport de Nasser Racing, l’estructura del pluricampió Nasser Al-Attiyah i en el qual torna a comptar com a copilot amb Jaume Betriu. Pons va presentar ahir l’equip a les instal·lacions del Celler Clos Pons, a l’Albagés, en un acte que va servir també de celebració del seu recent títol de Campió del Món FIA de Bajas a la categoria Challenger. El dia anterior ho va fer a Barcelona.

Pons i Betriu partiran el 29 d’aquest mes cap a Qatar, seu de l’equip, i l’endemà aniran ja a l’Aràbia Saudita, on faran un test amb el seu vehicle, el Taurus T3 Max.

“La primera setmana del Dakar serà infernal, amb una etapa de 48 hores tot just començar, però em temo que la segona serà pitjor”, va dir Pons, convençut que “l’organització ha preparat un Dakar com els que es disputaven fa vint anys”.

Assumeix la condició de favorit a la seua categoria, en la qual aspira a ser al Top 5. “Tots els mitjans ens inclouen entre els favorits, però hem de prendre’ns-ho amb tranquil·litat”.