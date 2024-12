El Barça rep avui l'Atlètic amb el liderat en joc

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona rep avui l’Atlètic de Madrid a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00), en la jornada 18 de LaLiga, en un duel directe pel liderat entre uns blaugranes que segueixen líders però que estan en un sot de resultats i uns blanc-i-vermells que, en canvi, arriben amb una ratxa d’onze victòries consecutives. Tots dos afronten la cita d’aquesta nit empatats al capdavant de la taula a 38 punts.

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va reconèixer ahir que al vestidor no estan satisfets amb la mala ratxa de resultats, però va reiterar que lluitaran “fins al final” pel títol i que, avui contra l’Atlètic, confien a guanyar el “partidàs” igual que van superar el Reial Madrid o el Bayern de Múnic.

“Hem perdut grans jugadors i només hem fitxat Olmo i Pau Víctor. L’equip està creixent molt i al final no estem contents amb la situació del club però lluitarem fins al final. No és fàcil, però volem guanyar tots els títols i això comença per guanyar contra l’Atlètic de Madrid”, va comentar en roda de premsa.

“Hem perdut alguns punts, va ser dur l’últim partit contra el Leganés i també contra el Las Palmas, havíem de guanyar aquests partits, però un respecte per a ells. En futbol, qui comet menys errors, guanya. Aquest és un altre partit, tenim un equip jove i bo, hem de millorar i estar lluitant al final de la temporada. És el que farem. Volem aconseguir grans coses, els objectius, però sabem que no serà fàcil. Hem de començar per guanyar l’Atlètic, contra grans equips ho hem fet bé i espero que ho fem demà”, va afegir.

“El que puc sentir a la ciutat, amb els aficionats, és que estan amb l’equip. L’equip ho està fent bé, han millorat moltíssim, no estem contents amb l’actual situació però lluitarem fins al final de temporada”, va afegir l’entrenador alemany del FC Barcelona.

“Encara no he trobat la clau per guanyar aquí”

Diego Simeone, que encara no ha guanyat amb l’Atlètic al camp del Barça, va dir que “fins ara no trobat la clau per guanyar aquí, però per la seua manera de jugar tindrem ocasions”, va assegurar.

El Dínamo de Zagreb serà el rival del Juvenil

El Dínamo de Zagreb serà el rival del Barcelona Juvenil als setzens de final de la Champions de la categoria, després del sorteig celebrat ahir a Nyon. L’eliminatòria, a partit únic, serà l’11 o 12 de febrer.

Florentino qualifica d’“històric” el 2024

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, va dir ahir, al dinar de Nadal del club, que el 2024 “ha tornat a ser un any històric”, recordant els cinc títols en futbol. L’equip rep avui el Sevilla (16.15 h).