La base de Vila-sana i Alpicat, amb els millors de Catalunya

El Vila-sana, amb l’equip sènior colíder de l’OK Lliga Femenina i l’Alpicat, líder a la Nacional Catalana i amb l’objectiu d’ascendir per segona vegada en la seua història a la màxima categoria estatal, tenen el futur assegurat amb els bons resultats que estan tenint els seus equips de base. Els equips FEM 13 d’ambdós clubs s’han classificat, com a primer i segon del seu grup, per a la Copa de les Estrelles FEM 13, que es disputarà el pròxim dia 28 a Palau-solità i Plegamans, en una jornada de reivindicació de l’hoquei femení i que inclourà un partit sènior entre una selecció de jugadores catalanes de l’OK Lliga i un combinat All Stars, en el qual jugaran les jugadores del Vila-sana Dana Antón i Ana Horche.

“Està pujant de la base gent de molt potencial i que poden arribar al primer equip”, explicava ahir Ramon Porta, president del Vila-sana. El club del Pla d’Urgell, que des de la seua fundació fa 20 anys fa una decidida aposta per l’hoquei femení, compta aquesta temporada amb 8 equips.

La jornada d’hoquei femení inclourà un duel entre els combinats de Catalunya i un All Stars

“La temporada passada vam ser l’únic club de Catalunya que va tenir representació a tots els campionats catalans”, afegeix. “Aquesta temporada l’objectiu és tornar a estar a tots. Però el més important és que les jugadores vegin que el club hi aposta i que és possible arribar a l’elit”, conclou.

L’Alpicat, per la seua part, compta aquesta temporada amb quatre equips femenins, dos sèniors i dos de base i encara que considera que “l’hoquei femení té molt bona salut, encara costa que les nenes es decideixin a practicar aquest esport”, explica Meri Mata, presidenta del club. Creu que una causa està en els llargs desplaçaments que han de fer els equips. “A Lleida estem nosaltres, Vila-sana Mollerussa i el Llista. Després el desplaçament més proper és Igualada, però la base és el futur que ha d’alimentar el primer equip”, afegeix.