Un Barris èpic

L’Hiopos Lleida va sumar ahir la cinquena victòria de la temporada en el seu últim partit casolà d’un any inoblidable, al derrotar un altre rival directe per la salvació (87-74), un Granada que es va veure incapaç de frenar un quadre lleidatà pletòric, sobretot en el segon quart, en què va aixecar 12 punts de desavantatge amb un parcial demolidor de 25-1. El suport de l’afició va tornar a ser determinant i prova d’això és que els jugadors van pujar a la zona de la penya Nucli Bordeus per celebrar-ho amb ells.

I això que no van començar gens bé les coses per a un Hiopos Lleida excessivament imprecís i ansiós davant d’un Granada que li va jugar amb les seues pròpies armes, defensa, atacs ràpids i un elevat encert en el triple. Tot això es va traduir en el marcador, que va controlar en tot moment el conjunt nassarita. A dos minuts per arribar al final del primer quart la diferència ja era de vuit punts coincidint amb el quart triple visitant de sis intents (12-20). Gerard Encuentra havia rellevat tot el seu quintet i fins i tot va situar Van der Vuurst i Villar junts en pista per buscar més control, però tampoc va funcionar. Només els tirs lliures van evitar que la renda fos encara més gran al final del període (14-23), que s’havia cobrat la baixa de Rousselle, que va haver d’abandonar la pista sagnant pel nas per un cop fortuït amb Oriola.

L’absència del veterà base francès la va acusar i de quina manera el seu equip en un segon quart en el qual els de bordeus van passar per sobre del seu rival. Abans de la reacció, Ubal va completar un 2+1, amb esmaixada a la cara al seu excompany al Barça Rafa Villar per situar la renda en 12 punts (14-26), que Bamforth mantindria (17-29) al contestar al triple de Muric, el primer de la nit després d’un 0 de 6 col·lectiu. Allà els lleidatans van posar la directa fidels a la seua filosofia, amb una defensa aclaparadora, que va deixar el seu rival sense un sol rebot en tot el segon quart, i un encert letal, sobretot des de més enllà dels 6,75.

Un 7-0 amb Muric firmant cinc punts i Hasbrouck el segon triple de l’equip va obligar Pablo Pin a parar per primera vegada el partit (24-29), però amb això no va aconseguir frenar un Hiopos que estava desfermat. Ni la tècnica posterior assenyalada a Encuentra per protestar, la segona després de la de Tenerife, ho va aconseguir. Dos triples seguits de Walden i Bropleh van capgirar el marcador (30-29, m.15) i van engrossir el parcial fins al 13-0. Un tir lliure de Sergi Garcia va posar l’empat a 30, però quatre punts de Bropleh, molt motivat davant del seu exequip, i un triple de Walden, el seu segon de la nit, van situar el parcial en 20-1 i van obligar Pin a demanar un altre temps mort per intentar de trencar la dinàmica, cosa que tampoc va aconseguir perquè els lleidatans van fer encara més gran la ferida amb cinc punts seguits d’un desencadenat Bropleh, deixant el parcial en 25-1 i l’avantatge en dotze (42-30), davant d’un Barris Nord que s’ho estava passant pipa. El francès Noua per fi va trencar una sequera de més de set minuts sense anotar una cistella en joc i el seu equip va aconseguir deixar en onze el desavantatge al descans (46-35).

L’Hiopos Lleida havia capgirat el partit com un mitjó, però el Granada no havia dit l’última paraula i així ho va deixar clar a la tornada dels vestidors amb un parcial de 2-11, recuperant el seu encert des dels 6,75 i situant-se a només dos punts (48-46), diferència que es va mantenir fins al final del tercer període (60-58), amb un Noua liderant l’ofensiva nassarita amb deu punts.

Quedava encara tot un món, però l’Hiopos té un aliat que mai no falla, la seua afició, que el va portar enlaire en un últim quart jugat amb mestria, en què Bropleh va tornar a ressorgir per matar el partit amb l’ajuda d’un Bozic molt actiu. De res no van servir els dos temps demanats per Pin amb menys de dos minuts de marge perquè el quadre lleidatà va aconseguir tretze punts de marge (77-64) que va saber rendibilitzar fins al final per sumar la cinquena victòria de la temporada.