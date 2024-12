Oriol desembussa el partit per al Térmens

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Térmens va superar per la mínima un combatiu Vilanova de l’Aguda (1-0). El partit va ser bastant equilibrat, molt físic i amb poques ocasions per a ambdós equips. A quinze minuts per arribar al final del temps reglamentari, el Térmens va aprofitar una pilota dins de l’àrea perquè, en una jugada embolicada Oriol situés l’1-0 en el marcador. El Vilanova va intentar reaccionar, però no va aconseguir superar una defensa local que va repel·lir tots els seus atacs.

Amb la victòria, el Térmens segueix en quarta posició a tan sols tres punts del líder. Per la seua part, el Vilanova es queda amb 17 punts i cau fins a la desena plaça a la classificació.

Canvis a la part alta de la taula dels Grups 14 i 15

En el Grup 15, l’Angulària va guanyar el Vallfogona i li va arrabassar la primera plaça (3-2). Segon, amb els mateixos punts que l’Angulària, és el Torà, que va patir per guanyar a casa del Ponts (1-2). En el Grup 14, l’Alcarràs B va sumar els tres punts davant del Golmés (3-2) i va aprofitar la derrota de l’Alpicat B a Alcoletge (3-1), per situar-se colíder. En tercera posició i a dos punts d’Alcarràs B i Alpicat B, es col·loca l’AEM, que es va desfer de l’Arbeca (3-1). Quart és el Pardinyes que, després d’un mal inici de temporada, ha guanyat set dels seus últims vuit partits.