La Seu venç ambun gol aconseguitin extremis

Un gol a l’últim minut de Balletbó va donar la victòria ahir a la Seu d’Urgell davant de l’Agramunt (0-1) en un partit marcat per el vent. A la primera meitat, el matx va ser molt igualat, però cap dels dos equips no va poder generar bones oportunitats per batre el porter contrari. A la segona meitat, la Seu d’Urgell es va quedar amb un home menys després que l’àrbitre expulsés Anass en el minut 82 per doble groga. Malgrat la inferioritat, la Seu no es va empetitir i en un rebot procedent d’una falta lateral Josep Balletbó va obrir el marcador a l’últim minut del temps reglamentari per donar la victòria per la mínima als seus (0-1).

L’Alpicat, campió d’hivern

Amb la conclusió de la jornada 13 i l’arribada de l’aturada nadalenca, l’Alpicat segueix líder en solitari, malgrat no conèixer la victòria en els seus últims tres partits. Per la seua part, el Cardona és segon amb 26 punts i encapçala les posicions de play-off, seguit pel Tàrrega, el Linyola i el Balàfia, tots amb 25 punts. D’altra banda, el descens l’ocupen el Castellserà, el Tremp, l’Albi i el Cervera, que és cuer amb 4 punts.