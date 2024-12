Victòria balsàmica del Lleida, que trenca la ratxa de cinc partits de Lliga sense guanyar

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va espantar ahir tots els fantasmes, al passar per sobre de l’Andratx (3-0) en l’últim partit de l’any i, alhora, de la primera volta. D’aquesta manera, els blaus trenquen una ratxa de cinc encontres de Lliga sense guanyar i tornen a la zona de play-off que van abandonar la setmana passada, ara en cinquè lloc, amb 28 punts, a cinc d’un Sant Andreu intractable, que va encadenar la cinquena victòria consecutiva i és el campió d’hivern. Tanmateix, l’Atlètic Balears acaba el 2024 a la segona plaça, només dos punts per sobre dels blaus, amb Sabadell i Espanyol B empatats en tercer i quart llocs.

El matx va oferir una sorpresa d’inici, la titularitat inesperada de Guillem Naranjo, que va tornar tan sols tres setmanes després de lesionar-se quan aparentment havia d’estar de baixa fins al gener i el mateix entrenador havia posat en dubte la seua presència en el duel. Tanmateix, davant de la gran quantitat de baixes –l’última la d’Adri Gené-, l’atacant va tornar de la millor forma, anotant l’1-0.

Tot i així, el Lleida va veure com abans l’Andratx tenia la seua primera oportunitat, en el minut 5, quan Gálvez va obligar a intervenir Iñaki amb un tret des del sector dret de l’àrea. El Lleida, per la seua part, va haver d’esperar 20 minuts per tenir la primera ocasió. Va ser un cop de cap d’Òscar Rubio que Hermelo va treure sota pals.

En la següent jugada, una altra centrada a l’àrea va trobar Naranjo al segon pal i el nou va connectar un difícil cop de cap que va ser aturat pel porter. Tanmateix, l’atacant blau no va perdonar en la següent, una centrada de Fran Pérez després d’una gran jugada combinativa, que Naranjo va convertir en l’1-0 el 29.

En els següents 15 minuts no es va registrar cap altra ocasió malgrat que el Lleida seguia dominat i minimitzant les arribades d’un Andratx que havia entrat bé en el partit però que es va anar apagant a mesura que l’equip blau s’instal·lava en camp contrari.

El segon temps no va poder començar millor per als blaus, que van diluir els dubtes d’un possible empat amb un gol al 50. Cortijo va centrar per a Fuentes, que va obligar a intervenir Elías amb una rematada arribant des de darrere. El porter es va quedar batut a terra i Òscar Rubio va aparèixer des de la segona línia per anotar el 2-0, amb un gol que el va convertir en el primer jugador de la història del Lleida a marcar un gol després de complir els 40 anys.

Amb l’avantatge ampliat, el Lleida va mantenir l’escomesa sense deixar de buscar la porteria rival i Naranjo va tornar a anotar, però el seu gol va ser anul·lat per un fora de joc molt al límit de l’assistent Cortijo. Tot i així, el Lleida es va deixar de laments i va insistir en atac; més encara després que l’Andratx es quedés amb un jugador menys a l’hora de partit arran de l’expulsió per roja directa de Sastre, que li va dir a l’àrbitra “ets dolentíssima”.

La sentència va arribar al 69, quan Cortijo va deixar sol Adri Lledó, que va esperar l’arribada d’Unai perquè el basc anotés el 3-0, convertint el seu setè gol en Lliga i destacant-se com a màxim golejador blau. L’Andratx va tenir l’ocasió de fer el seu gol mitjançant Miquel Jaume, que es va plantar sol dins de l’àrea, però es va trobar amb una gran intervenció d’Iñaki en el seu tir ras. El Lleida també hauria pogut fer el quart a l’últim minut, quan Iker García va deixar sol Fran Pérez, però aquest va estavellar el tret al cos del porter. Va ser l’última arribada amb perill en l’últim partit de l’any per al Lleida CF.

Primera àrbitra que xiula un partit del Lleida

Elisabeth Calvo es va convertir ahir en la primera dona a ser l’àrbitra principal d’un partit del Lleida. La col·legiada va treure dos grogues i dos roges per protestar a l’equip visitant, una al jugador Alberto Sastre, per dir-li “és que ets dolentíssima”.

Recollida solidària d’oli per al Sàhara

El club va seguir, un any més, col·laborant amb l’associació Lleida pels Refugiats, amb una campanya que permetia als aficionats lleidatans entrar gratis a l’estadi a canvi d’una botella d’oli d’un litre que es destinarà a la zona del Sàhara.

Primera volta amb alts i baixos i ratxes dispars

El Lleida va acabar ahir la primera volta amb una victòria que el deixa en cinquena posició amb 28 punts i el doble de gols marcats que concedits (22-11), arribant a enllaçar una ratxa de 8 partits sense perdre i una de 5 sense guanyar, que es va acabar ahir.

Presentació de la base del Lleida abans del partit

Una hora abans del xiulet inicial, el club va realitzar la presentació dels seus equips del futbol base a la gespa del Camp d’Esports. En l’acte d’ahir, van saltar al camp tots els equips del planter blau, que van des de la categoria debutant (cinc anys) fins a la juvenil, amb un total de 243 jugadors, incloent dos nenes, ambdós jugadores de l’equip de categoria benjamina.D’aquesta manera, la base del Lleida CF està formada per fins a quinze equips: un debutant, dos prebenjamins, dos benjamins, tres alevins, dos infantils, dos cadets i dos juvenils.