Els lleidatans Carrasco, Julià i Pifarré guanyen la Copa d'Espanya

Els nadadors lleidatans Arnau Pifarré i Ferran Julià, en categoria masculina, i Emma Carrasco, en la femenina, van guanyar la Copa d’Espanya de clubs com a part del Club Natació Sabadell i el CN Sant Andreu, respectivament.

Carrasco va ser la més destacada, amb una primera plaça en els 200 estils i un altre triomf com a part del relleu 4x200 lliure, a més de tres segones posicions en els 200 braça i els 100 i 400 estils, per contribuir al plàcid triomf del Sant Andreu.

Per la seua part, el balaguerí Pifarré va participar en quatre proves, els 50 metres lliures, els 50 i els 100 metres esquena –amb una onzena plaça com a millor resultat– i el relleu 4x50 lliure, en el qual el seu club va quedar primer. Ferran Julià, de Pallerols de Talavera, va saltar tres vegades a la piscina, en els 400 lliures, on va ser sisè, i en els relleus 4x100 i 4x200 lliures, en els quals el Sabadell va ser respectivament segon i primer, amb rècord d’Espanya, per lligar el seu ajustat triomf sobre el CN Terrassa, amb una distància de set punts i mig.