Homenatge a Craviotto

Quatre mesos després de penjar-se la sisena medalla olímpica, un bronze amb el K4 500 a París, Saúl Craviotto va ser ahir homenatjat a la seua terra natal, convertit en l’esportista espanyol amb més medalles olímpiques. El palista lleidatà va ser rebut amb honors al centre de tecnificació que porta el seu nom a Lleida, on va descobrir una imatge commemorativa de la seua participació en París, que està penjada al costat de les altres quatre participacions olímpiques –totes amb medalla– i les fotos dels altres dos palistes de Lleida que han estat olímpics, Quimet Larroya, que va morir el 2021, i Damià Vindel.

Molts dels joves piragüistes del Sícoris, el club en el qual es va formar, van acudir a l’acte, en què també va ser present la seua família. Craviotto es va mostrar “molt orgullós per rebre aquest reconeixement a casa meua, amb els meus amics i la meua família” i va destacar que “per a mi suposa una motivació per continuar lluitant dia a dia i aconseguir nous propòsits”. “Vull que, especialment els nens que s’entrenin aquí, no vegin Saúl Craviotto i les seues medalles. Vull que observin un esportista que els inspiri i sàpiguen que amb molta passió, esforç i humilitat, tot es pot aconseguir”, va afegir.

Com és habitual, el lleidatà, de 40 anys, no va donar pistes sobre el seu futur, malgrat que va reconèixer que “no sé si tindré corda per arribar a uns altres Jocs Olímpics i penjar una altra foto”, en resposta a les paraules del regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, que es va mostrar convençut que “en els pròxims Jocs aconseguiràs una altra medalla”. Quiñónez va participar en l’acte juntament amb Fermí Masot, diputat provincial, i Germán Jiménez, president de la Federació Catalana de Piragüisme. Quiñónez també va ser partícip del reconeixement que va rebre Craviotto al matí a la Paeria, on el va rebre l’alcalde, Fèlix Larrosa, per felicitar-lo per la sisena medalla olímpica i homenatjar la seua dilatada trajectòria com a “ambaixador de la ciutat”.