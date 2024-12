El lleidatà Sisco Pujol, a la junta de Joan Laporta

Publicat per Agències REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresari lleidatà Sisco Pujol i Sabaté, de 58 anys i natural d’Almacelles, és des d’ahir nou membre de la directiva del FC Barcelona. La junta va aprovar el seu ingrés en la reunió matinal, si bé Pujol ja estava estretament vinculat a Joan Laporta des que aquest va guanyar les eleccions del 2021, als comicis dels quals va formar part de la precandidatura de Jordi Farré, que finalment no va passar el tall. Llavors no va poder incorporar-se a la directiva perquè no complia un dels requisits que marquen els estatuts del club, i és tenir una antiguitat com a soci de cinc anys.

“Sempre m’han fet sentir com un membre més de la junta malgrat que oficialment no hi pertanyia per un tema legal. He estat amb ells des del primer moment i ara, complert el requisit que faltava, s’ha donat el moment idoni, sobretot perquè personalment hi puc dedicar més temps”, va explicar ahir a SEGRE Sisco Pujol. Les funcions específiques com a nou membre de la junta es definiran en els propers dies, tot i que podria estar en l’àrea econòmica o social. “A començaments d’any veurem a quin lloc seré”, va apuntar.

L’arribada de Sisco Pujol augmenta la quota lleidatana en l’actual junta directiva blaugrana, que ja comptava amb Josep Ignasi Macià, vocal i directiu responsable de l’àrea social. Altres lleidatans que en el passat han format part de la directiva del Barça han estat Sandro Rosell, que va arribar a presidir el club entre 2010 i 2014, i Josep Vergés. Tant un com l’altre van entrar amb Laporta en el seu primer mandat, però van dimitir el 2005 per discrepàncies amb el president.

Sisco Pujol disposa d’una àmplia trajectòria professional de més de 30 anys i administra una desena d’empreses a Lleida i Girona de diferents àmbits, com el sector immobiliari, de les energies renovables i el reciclatge, de la restauració i del sector primari, l’agricultura i la ramaderia. Va ser també peça important al conveni de col·laboració que el Barça va firmar l’estiu del 2021 amb el Força Lleida de bàsquet.

Va avalar Laporta i va guanyar l’adjudicació de la UE Lleida

Sisco Pujol va començar la carrera com a directiu presidint durant més de vuit anys l’EFAC Almacelles, que va arribar a militar a Primera Catalana abans de convertir-se en l’actual Atlètic Lleida, del qual ell no va formar part. Poc després, l’estiu del 2011, va liderar l’adquisició de la unitat productiva de la desapareguda Unió Esportiva Lleida, que militava a Segona B. El jutge la va adjudicar finalment al Lleida Esportiu que ell presidia –l’actual Lleida CF–, però poques setmanes després va dimitir del càrrec al·legant divergències amb els germans Albert i Jordi Esteve en el model de gestió.L’empresari lleidatà és una persona de confiança de Joan Laporta des que el 2021, quan va guanyar les eleccions, va avalar amb poc més de deu milions d’euros.