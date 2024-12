Lleida, terra de pitxitxis

Publicat per Miquel Pascual Redactor d'Esports de SEGRE REDACCIÓN Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El futbol lleidatà apareix per primera vegada des de fa moltes temporades dalt de la llista de màxims golejadors de Tercera RFEF i Primera Catalana, gràcies al gran paper anotador de Jofre Graells, davanter del Mollerussa, i Nabil Jadiri, del Balaguer, que lideren la taula de golejadors de les seues categories amb onze i vuit gols, respectivament.

En el cas de Graells, el seu canvi de cara a porteria ha estat radical, ja que l’any passat, en el debut de Mollerussa a Tercera RFEF, va acabar la temporada amb quatre gols i el màxim realitzador de l’equip va ser Lamin Juwara, amb 5. Ara, sense ni tan sols haver acabat la primera volta, Jofre Graells ja acumula més del doble de gols, una cosa que fins i tot li ha sorprès a ell mateix. “Estic molt content, perquè porto uns números que no m’esperava ni jo”, va reconèixer a SEGRE el davanter de la Segarra, que també va apuntar que “aquesta temporada tinc més confiança, perquè jugo més partits i minuts que l’anterior”.

Més enllà de la millora individual, Graells considera que “marco més gols perquè crec que el joc de l’equip és més vertical que l’any passat” i també es va mostrar orgullós perquè “a l’estiu tothom ens donava per morts. Amb tots els canvis que hi va haver i la situació del club la gent ens veia abocats al descens i crec que el balanç del primer tram de la temporada és bo”. L’equip del Pla d’Urgell és desè a la classificació amb 20 punts, a només tres del play-off d’ascens que marca l’Atlètic Lleida, i a quatre de les posicions de descens. Precisament, segellar la salvació és el principal objectiu que té l’equip en paraules del davanter, un dels capitans de la plantilla. Per això, assumeix la responsabilitat d’“haver de fer un pas endavant perquè l’equip vagi cada vegada millor”, va assenyalar.

L’altre golejador del futbol lleidatà és Nabil Jadiri, que aquesta temporada s’estrena a Primera Catalana amb el Balaguer i ja porta anotats vuit gols. L’atacant marroquí es va unir aquest estiu a les files del conjunt de la Noguera arran del seu ascens de categoria, després de destacar en Segona Catalana amb el Balàfia, on va ser el màxim golejador de tota la categoria amb 33 gols en 31 partits jugats.

A la nova temporada, Jadiri ja suma vuit gols, una xifra que comparteix amb Eric Sánchez, del Racing Vallbona, del seu mateix grup, i Oussama Chlih, del Martorell, del grup 3. Tanmateix, Jadiri ha disputat tan sols dotze partits, mentre que els altres dos han jugat les 13 jornades, per la qual cosa la mitjana golejadora de l’atacant del Balaguer és millor i li fa liderar el rànquing d’anotadors de tota la categoria, en la qual el Balaguer està de retorn i actualment va quart.