Una Cursa de l'Indiot de rècord

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La quaranta-unena edició de la Cursa de l’Indiot de Mollerussa va batre ahir el rècord amb 800 inscrits, 650 a la general i 150 a les proves infantils. La carrera, organitzada per la Associació Atlètica Xafatolls, va tornar a tenir per segon any consecutiu la sortida i l’arribada davant el Teatre L’Amistat, amb un circuit ja homologat de 5 i 10 quilòmetres per acollir en un futur els Campionats de Catalunya.

En el pla esportiu, Jaume Garriga, del club amfitrió, i la independent Paula Mata van ser els guanyadors absoluts de la distància més llarga. Muhammad Lamin, també del Xafatolls, va aconseguir el segon lloc malgrat incorporar-se gairebé un minut després de donar-se la sortida perquè el tren que el traslladava des de Cervera va arribar amb retard a Mollerussa. Tot i així, va aconseguir remuntar i pujar al segon calaix del podi. “Malgrat tot ho he fet bé i estic content”, va assenyalar a la meta. La tercera posició va ser per a Nacho Villaruel, de l’Ohana Koa Team. En dones, la segona plaça va ser per a Emma Carreras, del KM0 Ponent, seguida de Rosamari Carulla, de l’Altan Wear.

En els 5 quilòmetres les victòries se les van endur dos atletes del Xafatolls, Pau Aiguadé i Mar Serrano. El podi masculí el van completar l’independent Roc Bellostas, segon, i Cesc Parramona, del Prat Triatló, que va entrar tercer. En dones, segona posició per a Anna Onieva, del Katoa BCN, seguida de Mari Sanfeliu, del club amfitrió.

Com és tradicional, els primers classificats es van emportar com a premi un gall dindi envasat al buit i la resta van rebre un trofeu al·legòric.