El jutge denega la cautelar per inscriure Dani Olmo

El Jutjat Mercantil número 10 de Barcelona va rebutjar ahir que s’inscrigui cautelarment Dani Olmo i Pau Víctor a LaLiga a partir de l’1 de gener, a l’entendre que no es presenten cap dels pressupostos necessaris per a la mesura cautelar. D’aquesta manera, el Barça haurà de trobar una alternativa per inscriure Olmo abans de l’1 de gener, quan quedaria lliure en cas contrari per una clàusula al seu contracte.

El jugador va ser inscrit per a la primera part de la temporada, fins al 31 de desembre, gràcies a la baixa per lesió de llarga durada del central danès Andreas Christensen, però la situació econòmica del club en relació amb el fair play financer li impedeix inscriure el futbolista per a la segona part de la temporada. El club demanava la inscripció cautelar aprofitant la part proporcional del salari del lesionat Ter Stegen. Tanmateix, la interlocutòria argumenta que el club ja va utilitzar part del seu sou per incorporar Szczesny i que la normativa només permet “la inscripció d’un únic jugador en substitució d’un altre”, a més que en cas d’un porter el reemplaçament ha de ser un altre porter.

En un comunicat, LaLiga va celebrar que no “s’exceptuï l’aplicació d’un precepte de les normes econòmiques que ha estat aplicada fins a la data de la mateixa manera a tots els clubs”. Així, el club haurà de buscar un pla B a contrarellotge per poder inscriure Olmo, que està gaudint de les seues vacances als Estats Units i ahir a la matinada es va trobar amb el jugador de Milwakee Bucks Damian Lillard, un dels seus ídols i amb qui comparteix celebració.

En primer lloc, el club portarà el cas a un jutjat de primera instància, que dilluns haurà de decidir si contradiu la sentència d’ahir i atorga la cautelar. En cas negatiu, Laporta buscarà generar massa salarial mitjançant la venda de llotges vip del Camp Nou.

Premis a Lamine Yamal i Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí va ser distingida ahir com la millor jugadora de l’any 2024 als Globe Soccer Awards, a Dubai, on Lamine Yamal va ser elegit com el Millor Futbolista Emergent. A més, el Barça va ser nomenat el millor club femení, mentre que Vinícius va guanyar el trofeu a millor jugador.

LaLiga manipula una foto amb Vini i el Barça

LaLiga va penjar al seu canal de YouTube un vídeo dels millors moments de Vinícius del 2024, però ho va fer amb una imatge de portada manipulada, en què es veia el jugador del Madrid envoltat per jugadors del Barça a terra. LaLiga va aprofitar la imatge després que Sorloth anotés l’1-2 en l’afegit amb l’Atlètic de Madrid contra el Barça, però va canviar el noruec per Vinícius, cosa que va desencadenar la polèmica. Finalment, el vídeo va ser esborrat.