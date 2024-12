Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

daniel tejedor

El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va justificar gran part de la derrota en “la nostra posada en escena”. “Ha arribat un moment en el qual hem deixat de defensar i durant molts minuts no hem pogut jugar al nostre ritme, perquè som un equip que es caracteritza per ser agressiu darrere i sortir al contraatac. La primera meitat ha estat dolenta, hem estat tous i ells jugaven al que volien. Així que hem encaixat 50 punts”, va explicar el tècnic, que va lloar el canvi de guió després del descans.

“A la segona meitat la dinàmica ha canviat i amb un bon nivell defensiu ens hem posat en el partit i hem tingut algun triple per posar-nos davant”, va afegir el tècnic, que va lamentar que “en els moments clau ens ha faltat encert i després en els últims quatre minuts el partit se’ns ha fet llarg”.

De fet, Gerard Encuentra va destacar que “el resultat no reflecteix el que s’ha vist a la pista, però a l’últim minut hem pecat de passerells i ells ens ho han fet pagar, perquè a l’altre costat sí que han entrat els tirs”.

A més, l’entrenador lleidatà va reconèixer que “m’ha semblat espectacular veure tantes persones de Lleida animant”. “S’han fet sentir molt i em sap greu que no se’n puguin anar d’aquest desplaçament amb una victòria”, va sentenciar en aquest sentit.

Per la seua part, l’entrenador del Joventut, Dani Miret, va celebrar que “s’ha generat un ambient especial, bonic entre les dos aficions i que demostra el bon moment del bàsquet català”.

Sobre el partit va destacar que “a l’últim quart hem reaccionat i crec que estem en un dels millors moments de la temporada i l’hem d’allargar”.

Walden no va jugar per una gastroenteritis

Corey Walden, un dels jugadors importants en la rotació, es va quedar ahir sense jugar ni un segon afectat per una gastroenteritis que, en principi, no li hauria d’impedir jugar dilluns a València. De fet, el nord-americà no ha estat l’únic jugador amb problemes estomacals aquesta setmana, ja que Thomas Bropleh es va perdre l’últim entrenament abans de viatjar dijous a Badalona per aquesta raó i en la primera meitat només va jugar 5 minuts.

El millor partit de Van der Vuurst a l’Olímpic

Van der Vuurst, cedit per la Penya a l’Hiopos, va fer ahir el millor partit a l’Olímpic aquesta temporada, amb 8 punts i 9 de valoració, mentre que en els cinc encontres que va jugar a Badalona amb la Penya mai va superar els 2 de valoració.

El Gran Canària tomba el líder València

El Gran Canària, liderat per Tobey, autor de 21 punts amb 10 de 10 en tirs de dos, va infligir ahir la tercera derrota del curs al líder València (97-94).

«M’ha semblat espectacular veure tantes persones de Lleida. Sap greu que no se’n vagin amb una victòria» «S’ha generat un ambient especial i que demostra el bon moment del bàsquet català»