La Torrotrotada reuneix 150 atletes en la quinzena edició

El calendari de carreres populars de Nadal va arrancar aquest dimecres passat amb la disputa de la quinzena edició de la Torrotrotada, que va congregar prop de 150 atletes representant un total de 33 clubs i associacions de Lleida i província. La prova, no competitiva, va començar a la plaça Blas Infante i va acabar davant la seu dels Castellers després de completar un circuit de cinc quilòmetres. La prova va servir per recollir productes per al Banc dels Aliments i material esportiu per als refugiats.

D’altra banda, avui es disputa a Oliana la Cursa dels Nassos amb mig miler d’inscrits.