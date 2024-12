Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida cau a la pista del València Bàsquet, que acaba l’any com a líder de la Lliga Endesa i classificat matemàticament per a la Copa del Rei després d’imposar-se per 107-92 als lleidatans en una nova exhibició, en un partit que va saber anar madurant amb el pas dels minuts i en el qual una vegada més va donar mostres de la seua voracitat anotadora.

Els dos equips van oferir un primer quart trepidant, amb un Hiopos Lleida que va saltar sense complexos a la pista del líder i amb un joc coral va acceptar el pols anotador dels locals.

Es mesuraven els dos equips que més i millor tiren de tres, però els catalans no van abusar d’aquesta faceta. Amb un joc equilibrat i ben dirigits pel base neerlandès Keye Van der Vuurst van portar la iniciativa al marcador encara que no van aconseguir obrir bretxa, malgrat la bona actuació en atac del croat Luka Bozic, que es va lluir davant del club que té els seus drets, ja que està cedit pel València Bàsquet.

El València Bàsquet sí que es va aferrar als triples com a principal argument anotador, encara que la producció ofensiva no va estar tan repartida com en altres ocasions i només quatre jugadors van anotar fins que es va afegir De Larrea amb un darrer triple que va tancar amb empat a 26 punts el primer quart.

Els locals van millorar sensiblement en defensa en el segon parcial, encara que la intensitat més gran també es va traduir que molt aviat assolissin la quota de les cinc personals, el que va aprofitar el Lleida per evitar que els de Pedro Martínez se n’anessin al marcador.

Els valencians amb un joc més calmat amb Jovic als comandaments van arribar a disposar d’una màxima renda de vuit punts, que van reduir els catalans amb una última cistella abans del descans (49-43).

En la represa, tres triples consecutius de l’Hiopos Lleida -dos de Bropleh i un altre d’Hasbrouck- van reduir la diferència local a tan sols dos punts (56-54), encara que el València no es va descompondre i de la mà d’un López-Arostegui brillant tant en tasques defensives com ofensives va permetre als seus tornar a cobrar una renda de vuit punts.

El fons d’armari més gran va permetre al València Bàsquet anar ampliant gradualment el seu avantatge davant d’un rival que veia com jugadors com Goodwin i Walden es carregaven aviat amb quatre faltes i la seua rotació es veia limitada. Un triple de Reuvers va permetre a l’equip local assolir la seua màxima diferència per afrontar l’últim quart (79-65).

Dos ràpides cistelles de sortida van permetre al València Bàsquet trencar definitivament el partit. Pedro Martínez mantenia en pista López-Arostegui malgrat cometre molt aviat la seua quarta personal, ja que la intensitat de l’internacional espanyol encomanava al seu equip, que es va aplicar en les dos cistelles per arribar als vint punts de renda (92-72) a falta de poc més de cinc minuts per al final.

El conjunt de Gerard Encuentra no va trobar els triples que li posessin de nou en el partit i va haver de donar el seu braç a torçar davant del líder que es va agradar davant de la seua afició, a la que va brindar un nova victòria en un pavelló en el qual es manté invicte aquesta temporada.

- Fitxa Tècnica:

107. València Bàsquet (26+23+30 +28): Jones (15), Badio (-), Ojeleye (18), Pradilla (8) i Reuvers (7) -cinc inicial- Brimah (5), López-Arostegui (18), Port (4), Jovic (4), Sestina (15), De Larrea (6) i Costello (7).

92. Hiopos Lleida (26+17+22 +27): Hasbrouck(6), Walden (9), Bropleh (13), Bozic (12) i Oriola (7) -cinc inicial- Muric (15), Van der Vuurst (13), Villar (7), Madsen (2), Paulí (-) i Goodwin (6) i Caicedo (2).

Àrbitres: Benjamín Jiménez, Alfonso Olivares i Cristobal Sánchez. Eliminat per amb cinc faltes Goodwin (m.38) del Lleida.

Incidències: Partit corresponent a la jornada 14 de la Lliga Endesa disputat a La Fonteta de Valencia.