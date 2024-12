Quatre lleidatans, amb Catalunya a l'Estatal de base

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El bàsquet lleidatà tindrà quatre representants a la selecció catalana que prendrà part en el Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques infantil i cadet que es disputarà a la província de Huelva del 3 al 7 de gener. Hi competiran Biel Brugal, jugador del Força Lleida, que ho farà enrolat en l’equip infantil de Catalunya, els tècnics Sergi Llurba i Lluís Biosca, que seran els seleccionadors infantil i cadet femenins, respectivament, i l’àrbitre Joan Pla.

Biel Brugal, infantil de segon any del Força Lleida, debutarà en un Estatal amb la selecció catalana, amb la qual va estar a prop de competir en categoria mini. Sí que ha jugat amb el combinat autonòmic de la modalitat de 3x3, proclamant-se recentment campió d’Espanya.

Per la seua part, Sergi Llurba afrontarà la desena presència en aquest certamen, la quarta com a primer entrenador de l’infantil femení, amb què ha aconseguit dos medalles d’or i un bronze, aquest assolit la temporada passada. Anteriorment havia estat ajudant cinc anys els equips mini, infantil i cadet masculins, amb els quals va aconseguir dos plates i dos bronzes. De cara a enguany, va dir que l’objectiu “serà millorar la cinquena posició que aquesta mateixa generació de jugadores va aconseguir quan eren mini. El repte és arribar com a mínim a semifinals, després ja es veurà, perquè és una categoria molt igualada”, va assenyalar el tècnic lleidatà.

Per un altre costat, Lluís Biosca viurà el seu últim campionat com a seleccionador després d’una dècada, i ho farà amb un objectiu clar, mantenir-se al podi. Fins ara ha aconseguit cinc ors i cinc plates, disputant sempre la final.

El quart representant serà el col·legiat Joan Pla, que aquest any va dirigir, juntament amb els també àrbitres lleidatans Sergi del Olmo i Dani Calvo, la semifinal del prestigiós torneig internacional de categoria júnior de l’Hospitalet, que van disputar el Reial Madrid i el Zalgiris de Kaunas lituà.